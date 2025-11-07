Logo

Savić za ATV: Moglo bi se postaviti logično pitanje - zašto trošimo milione?

Izvor:

ATV

07.11.2025

22:54

Војислав Савић
Foto: ATV

Koliko je ovo besmislena situacija najbolje govori činjenica da se govori o tome da se prijevremeni izbori možda neće održati, rekao je u emisiji Bitno na našoj televiziji Vojislav Savić, politikolog.

Kako je objasnio, činjenica je i to da se prijevremenim izborima bave jedino političari i mediji, odnosno oni koji moraju, a da građane to skoro pa i da ne zanima.

Жарко Марковић

BiH

Marković za ATV: Ogroman broj građana ne zna da li će biti izbori

Naglasio je da će, ako se izbori uopšte održe, to stranke iskoristiti kao neko prolazno vrijeme da "vide kako stoje sa biračima".

"Da malo aktiviraju svoje članstvo. Mislim da ovaj put neće biti nešto pretjerano motivisani da glasaju", rekao je Savić.

Ukoliko bi došlo do odlaganja, Savić kaže, može se postavi najmanje jedno logino pitanje.

"Zašto trošiti sad koliko će se potrošiti miliona na organizovanje izbora kada, evo, već smo ušli u izbornu godinu", jasan je Savić.

Ovo je država, dodaje on, u kojoj se sad stalno nešto "lovi u mutnom".

"Sad imate gomilu procesa koji se vode ispod vode, kao podmornička bitka, i sve to može da utiče na to da li će izbora biti ili ne biti", rekao je politikolog za ATV.

ruza smrt in memoriam

Nauka i tehnologija

Preminuo Džejms Votson, najpoznatiji po otkriću strukture DNK

Prijevremene izbore je opisao na zanimljiv način.

"Kao kad ste obećali da ćete ići u grad za vikend i onda dođe taj petak i onda vam se ne ide. E tako nešto, svi samo nešto da odrade. I ovi u Sarajevu koji su orkestrirali, ni njima to više ništa ne znači, ni tom Sudu više ništa ne znači. Oni su vidjeli da je država kolabirala", rekao je.

