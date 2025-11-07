CIK: Nemamo obavezu za pokretanje postupka u vezi sa SNSD-om

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odgovorila je danas Osnovnom sudu u Banjaluci i Sudu BiH da ova komisija nema zakonom utvrđenu obavezu, odgovornost niti ovlaštenje za pokretanje postupka koji se odnosi na Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a, te ukazala da dopisivanje pravosudnih organa preko CIK-a BiH urušava povjerenje javnosti u pravosuđe i vladavinu prava.

Iz CIK-a su naveli da će o ovome obavijestiti Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH, cijeneći da su sve institucije u BiH na svim nivoima vlasti dužne vršiti zakonom propisane nadležnosti, a izvršenje pravnih posljedica krivične presude u dijelu prestanka rada unutrašnjeg organizacionog oblika političke organizacije nije u nadležnosti ove komisije.

Iz CIK-a podsjećaju da se aktom Osnovnog suda u Banjaluci zaprimljenog 3. novembra, od CIK-a traži da u ostavljenom roku ispravi i dopuni podnesak od 22. oktobra na način da jasno odredi da li se radi o prijedlogu za pokretanje vanparničnog postupka za upis promjene podataka upisanih u registar političkih organizacija koji se vodi kod Suda, a odnosi se na političku stranku SNSD.

CIK BiH je ovaj akt Osnovnog suda u Banjaluci 5. novembra dostavio na znanje i eventualno postupanje Sudu BiH.

Istog dana, podsjećaju iz CIK-a, primili su dopis Suda BiH u kojem navode da je potrebno da CIK BiH obavijesti Sud BiH da li je u roku Osnovnom sudu u Banjaluci podnijela prijedlog, onako kako je to naznačeno u rješenju tog suda.

U dopisu, Sud BiH ponovo ističe da pravne posljedice osude, koje su navedene u obrazloženju presude od 26. februara (postala pravosnažna 12. juna), a koje nastupaju po sili zakona, ne sprovodi krivični sud, odnosno Sud BiH, jer one nisu krivična sankcija, te s obzirom na prirodu pravnih posljedica osude, svakako postoji osnov da Osnovni sud u Banjaluci to može uraditi po službenoj dužnosti, shodno odredbama Zakona o vanparničnom postupku Republike Srpske.

CIK BiH je u pisanom odgovoru Osnovnom sudu u Banjaluci i Sudu BiH podsjetio na odredbe Zakona o političkim organizacijama, kojim je propisano da će političkoj organizaciji, odnosno njenom unutrašnjem organizacionom obliku, biti zabranjen rad ako djeluje radi ostvarivanja ciljeva iz člana 4. ovog zakona ili vrši djelatnost na način koji nije u skladu sa Zakonom, statutom i ciljevima radi kojih je osnovana ili utvrđenom programskom orijentacijom političke organizacije.

Rješenje o zabrani rada političke organizacije donosi registarski sud.

Odredbom člana 27. istog Zakona propisano je da Sud kod koga je organizacija registrovana pokreće postupak za zabranu rada političke organizacije po službenoj dužnosti ili na prijedlog osnovnog javnog tužioca.