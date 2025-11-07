U Kaknju obustavljena nastava zbog izuzetno zagađenog vazduha

U Kaknju je zbog izuzetno zagađenog vazduha privremeno obustavljena nastava u školama, a ljekari su upozorili na ozbiljne zdravstvene rizike za stanovnike, posebno za d‌jecu.

Proteklih dana zabilježen je izuzetno visok nivo zagađenja vazduha, a koncentracija sumpor-dioksida višestruko je premašile zakonom propisane vrijednosti, zbog čega je proglašen prag uzbune.

Federalni hidrometeorološki zavod noćas u 1.00 čas zabilježio je koncentraciju sumpor-dioksida od 627,59 mikrograma po metru kubnom, dok granična vrijednost iznosi 350 mikrograma.

Prag upozorenja je na 365, a prag uzbune proglašava se na 500 mikrograma po metru kubnom.

Juče ujutro izmjerena je ekstremno visoka vrijednost sumpor-dioksida u vazduhu od 1.316,6 mikrograma po metru kubnom, prenose federalni mediji.

Ljekari upozoravaju da i kratkotrajna izloženost visokoj koncentraciji sumpor-dioksida može izazvati probleme sa disanjem, iritaciju očiju, nosa i grla, pogoršanje astme i bronhitisa, te kardiovaskularne tegobe.

Posebno ugrožene kategorije su d‌jeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici, prenosi Srna.