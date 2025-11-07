Logo

U Kaknju obustavljena nastava zbog izuzetno zagađenog vazduha

Izvor:

Agencije

07.11.2025

10:51

Komentari:

0
У Какњу обустављена настава због изузетно загађеног ваздуха

U Kaknju je zbog izuzetno zagađenog vazduha privremeno obustavljena nastava u školama, a ljekari su upozorili na ozbiljne zdravstvene rizike za stanovnike, posebno za d‌jecu.

Proteklih dana zabilježen je izuzetno visok nivo zagađenja vazduha, a koncentracija sumpor-dioksida višestruko je premašile zakonom propisane vrijednosti, zbog čega je proglašen prag uzbune.

magla

Gradovi i opštine

Gdje je jutros najzagađeniji vazduh u BiH?

Federalni hidrometeorološki zavod noćas u 1.00 čas zabilježio je koncentraciju sumpor-dioksida od 627,59 mikrograma po metru kubnom, dok granična vrijednost iznosi 350 mikrograma.

Prag upozorenja je na 365, a prag uzbune proglašava se na 500 mikrograma po metru kubnom.

Juče ujutro izmjerena je ekstremno visoka vrijednost sumpor-dioksida u vazduhu od 1.316,6 mikrograma po metru kubnom, prenose federalni mediji.

bl magla

Gradovi i opštine

U ovim gradovima je jutros najzagađeniji vazduh

Ljekari upozoravaju da i kratkotrajna izloženost visokoj koncentraciji sumpor-dioksida može izazvati probleme sa disanjem, iritaciju očiju, nosa i grla, pogoršanje astme i bronhitisa, te kardiovaskularne tegobe.

Posebno ugrožene kategorije su d‌jeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici, prenosi Srna.

Podijeli:

Tagovi:

Kakanj

zagađen vazduh

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху

Svijet

Kineski "nevidljivi" dron prvi put primijećen u vazduhu

2 sedm

0
Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

Gradovi i opštine

Trebinje među najčistijim gradovima po kvalitetu vazduha

2 sedm

0
Сарајево смог магла

Društvo

Sarajevo ponovo na vrhu liste najzagađenijih gradova na svijetu

2 sedm

0
Школа, учионица

Svijet

Italija: Više od 1.000 učenika evakuisano iz škole zbog nepoznate supstance u vazduhu

3 sedm

0

Više iz rubrike

Цвијановић: БиХ у стању хроничне кризе изазване страним интервенционизмом

BiH

Cvijanović: BiH u stanju hronične krize izazvane stranim intervencionizmom

1 h

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

BiH

Zemljotres 3,6 stepeni kod Foče

1 h

0
Стјепановић: Прљав веш правосуђа БиХ иде у Стразбур

BiH

Stjepanović: Prljav veš pravosuđa BiH ide u Strazbur

1 h

0
БиХ пред роком за кључне европске законе

BiH

BiH pred rokom za ključne evropske zakone

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner