Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

Policija u Republici Srpskoj uhapsila je Darka Dulovića zbog sumnje da je povezan sa slučajem "snajperisti u Srbiji", saznaje ATV.

Prema našim saznanjima Dulović je uhapšen u jednoj akciji u Zvorniku.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke. Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine", rečeno nam je u MUP-u.

Ko je Darko Dulović?

Darko Dulović je više puta hapšen, a kako se sumnja povezan je sa Kavačkim klanom.

Sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznesen bombom na Autokomandi.

Posljednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

Inače, Dušan Jovanović Giba, koji je uhapšen u Srbiji u akciji ”Vertikala”, kojom su rasvijetljena mafijaška ubistva četiri člana škaljarskog klana na Krfu i u Atini, prošle godine protjeran je iz BiH krajem januara i predat u nadležnost srpske policije, potvrđeno je ATV-u.

Jovanovićevo protjerivanje je uslijedilo nakon što ga je Opštinski sud u Sarajevu po sporazumu o priznanju krivice osudio na osam mjeseci zatvora zbog krivotvorenja isprave, odnosno pasoša BiH. Zajedno s njim na istu kaznu je osuđen i Darko Dulović.

Budući da su se od septembra pretprošle godine nalazili u pritvoru, ostatak kazne su pretvorili u novčanu koju su platili.

Jovanović i Duloviću uhapšeni su u septembru 2023. godine u elitnoj zgradi "Sarajevo Tower" u naselju Pofalići.

Budući da se radi o osobama koje su se dovodile u vezu sa pojedinim ubistvima sumnjalo se da su u Sarajevo došli s ciljem da počine neko krivično djelo. Kod obojice su pronađeni falsifikovani dokumenti BiH, sa ukradenim identitetima. Jovanović je imao pasoš na ime Goran Stojanović, a Dulović je koristio identitet Đorđe Kuga. Na osnovu toga su pritvoreni i zadržani iza rešetaka sve do izricanja presude.