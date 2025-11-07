Logo

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

Izvor:

ATV

07.11.2025

21:51

Komentari:

1
Хапшење у Зворнику
Foto: Ustupljena fotografija

Policija u Republici Srpskoj uhapsila je Darka Dulovića zbog sumnje da je povezan sa slučajem "snajperisti u Srbiji", saznaje ATV.

Prema našim saznanjima Dulović je uhapšen u jednoj akciji u Zvorniku.

Хапшење у Зворнику

Hronika

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke. Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine", rečeno nam je u MUP-u.

Ko je Darko Dulović?

Darko Dulović je više puta hapšen, a kako se sumnja povezan je sa Kavačkim klanom.

Sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznesen bombom na Autokomandi.

Posljednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

Inače, Dušan Jovanović Giba, koji je uhapšen u Srbiji u akciji ”Vertikala”, kojom su rasvijetljena mafijaška ubistva četiri člana škaljarskog klana na Krfu i u Atini, prošle godine protjeran je iz BiH krajem januara i predat u nadležnost srpske policije, potvrđeno je ATV-u.

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Svijet

Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

Jovanovićevo protjerivanje je uslijedilo nakon što ga je Opštinski sud u Sarajevu po sporazumu o priznanju krivice osudio na osam mjeseci zatvora zbog krivotvorenja isprave, odnosno pasoša BiH. Zajedno s njim na istu kaznu je osuđen i Darko Dulović.

Budući da su se od septembra pretprošle godine nalazili u pritvoru, ostatak kazne su pretvorili u novčanu koju su platili.

Jovanović i Duloviću uhapšeni su u septembru 2023. godine u elitnoj zgradi "Sarajevo Tower" u naselju Pofalići.

Budući da se radi o osobama koje su se dovodile u vezu sa pojedinim ubistvima sumnjalo se da su u Sarajevo došli s ciljem da počine neko krivično djelo. Kod obojice su pronađeni falsifikovani dokumenti BiH, sa ukradenim identitetima. Jovanović je imao pasoš na ime Goran Stojanović, a Dulović je koristio identitet Đorđe Kuga. Na osnovu toga su pritvoreni i zadržani iza rešetaka sve do izricanja presude.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

snajper

snajperista

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

2 h

0
Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Svijet

Uhapšen treći zatvorenik koji je greškom pušten iz zatvora

2 h

0
Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Svijet

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

2 h

0
Само је један знак Зодијака је добитник у новембру

Zanimljivosti

Samo je jedan znak Zodijaka je dobitnik u novembru

2 h

0

Više iz rubrike

Хапшење у Зворнику

Hronika

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

2 h

0
Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Hronika

Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

3 h

0
Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

Hronika

Obavljena obdukcija još dvije žrtve požara, poznati uzroci smrti

4 h

0
Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Hronika

Umrla žena koja je pala sa terase tokom svađe njenog bivšeg i sadašnjeg

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

39

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

23

14

Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

22

54

Savić za ATV: Moglo bi se postaviti logično pitanje - zašto trošimo milione?

22

34

Marković za ATV: Ogroman broj građana ne zna da li će biti izbori

22

04

Preminuo Džejms Votson, najpoznatiji po otkriću strukture DNK

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner