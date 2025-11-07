Logo

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

07.11.2025

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Mitrovdan, praznik Svetog Dimitrija Solunskog, obilježava se 8. novembra i posvećen je hrabrosti, vjeri i zaštiti. Ovo je dan kada se domovi ispunjavaju molitvama, blagoslovima i zahvalnošću, a vjernici se prisjećaju svetitelja koji, kako se vjeruje, nikada ne ostavlja one koji mu se sa iskrenom molitvom obrate.

U pravoslavnom kalendaru, Mitrovdan je dan sjećanja na Svetog Dimitrija, rimskog vojskovođu iz Soluna, poznatog po svojoj hrabrosti i nepokolebljivoj vjeri. Iako je imao visok položaj u rimskoj vojsci, Dimitrije je otvoreno ispovijedao hrišćanstvo, zbog čega je bio progonjen i na kraju mučenički postradao.

Njegova vjera, međutim, nije nestala sa njegovom smrću,naprotiv, prerasla je u simbol snage i zaštite. U narodnom predanju, Sveti Dimitrije se poštuje kao čuvar domova, porodica i ratnika, ali i kao onaj koji molitvom i čudom pomaže svima koji mu se obrate.

Prema starom predanju, Sveti Dimitrije je više puta spasao svoj rodni Solun od propasti. Tokom jedne opsade, kada su varvarske horde zaprijetile da zauzmu grad, stanovnici su tvrdili da su tokom noći vidjeli svetitelja kako jaše na konju, obučen u vojničku opremu, kako obilazi zidine i brani grad.

Napadači su se, kaže legenda, uplašili i povukli, a Solun je ostao netaknut. Od tada se Sveti Dimitrije poštuje kao nebeski zaštitnik grada i svih onih koji vjeruju u čuda.

Затвор

Svijet

Uhapšen treći zatvorenik koji je greškom pušten iz zatvora

Na ikonama se prikazuje kao mladi ratnik, sa kopljem ili mačem u ruci, ali njegova snaga ne leži u oružju, već u vjeri, istrajnosti i tihoj zaštiti koju pruža svome narodu.

U srpskom narodnom kalendaru, Mitrovdan označava kraj ljetnje polovine godine i početak zime. To je vrijeme kada se sabira sve što je učinjeno tokom godine i kada domaćinstva zatvaraju vrata pred hladnim danima.

U pojedinim krajevima Srbije veruje se da na Mitrovdan ne treba započinjati velike poslove, niti putovati daleko. Umjesto toga, dan treba provesti u miru, sa porodicom, u molitvi i zahvalnosti, piše Ona.

Mitrovdan

SPC

