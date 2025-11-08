Raste broj preminulih od respiratornih infekcija u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj za sedam dana prijavljena su četiri smrtna slučaja od posljedica teške akutne respiratorne infekcije (SARI), kazali su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Dodaju da se radi se o osobama starije životne dobi sa komorbiditetima.

Navode da u 44. ned‌jelji ove godine domovi zdravlja Republike Srpske su prijavili 3.907 akutnih respiratornih infekcija (ARI), dok je oboljenja sličnih gripi (ILI) registrovano 422.

Republika Srpska Dodik: S ponosom se sjećamo svih koji su stali u odbranu Srpske

" U bolnicama u ovoj sedmici prijavljeno je 69 oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije (SARI) koji su zahtijevali hospitalizaciju i to na UKC RS je smješteno 55 pacijenta, u Prijedoru pet, Gradiška jedan, Doboj tri, Zvornik jedan, Nevesinje tri i u Trebinju jedan", istakli su iz Instituta.

Dodaju da od početka sezone ukupno je prijavljeno 21.247 ARI infekcija, ILI infekcija 2.126, dok je SARI infekcija od početka ukupno registrovano 414.

Pojasnili su da najveću učestalost oboljenja sličnih gripi (ILI) su prijavile regije Banjaluka i Foča.

"Najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija je u uzrasnoj grupi 30 do 64 i pet do 14 godina, dok su u kategoriji SARI infekcija najviše obolijevali najmlađi i najstariji", zaključili su iz ove zdravstvene ustanove, pišu Nezavisne.