Baba Vanga predviđa u 2026: Ne sluti na dobro

B92

19.12.2025

12:40

0
Баба Ванга предвиђа у 2026: Не слути на добро
Foto: Printskrin/Jutjub

Slepa bugarska proročica Baba Vanga, koja je navodno predvidjela događaje poput 11. septembra i pandemije koronavirusa, ostavila je nekoliko šokantnih predviđanja za 2026. godinu.

Najviše pažnje privlači njeno predviđanje da će ljudi u novembru 2026. stupiti u kontakt sa misterioznom novom civilizacijom kroz "ogroman svemirski brod".

Iako naučnici ostaju skeptični, tvrdnje su ponovo izazvale talas interesovanja na internetu.

Treći svjetski rat

Baba Vanga je upozorila na rastuće napetosti između svjetskih sila, uključujući SAD, Rusiju i Kinu, što bi moglo dovesti do globalnih sukoba.

Prema njenim vizijama, 2026. bi mogla biti pogođena talasom zemljotresa, vulkanskih erupcija i ekstremnih vremenskih pojava koje bi zahvatile oko 8 odsto kopna planete.

Napredak u medicini i tehnologiji

Baba Vanga je predvidjela velike medicinske inovacije, uključujući razvoj testova krvi za rano otkrivanje raka i napredak u proizvodnji sintetičkih organa.

Takođe je govorila o AI tehnologijama koje preuzimaju industrije i stvaranju novih radnih uloga.

Iako njena predviđanja često djeluju misteriozno i kontroverzno, mnogi ih i dalje prate, posebno u kontekstu globalnih političkih i tehnoloških promjena.

