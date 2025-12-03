Logo
Large banner

"Posljednja prilika": Hoće li se obistiniti "predviđanje" Baba Vange koje bi sve promijenilo?

Izvor:

Agencije

03.12.2025

09:52

Komentari:

0
"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Bliži se kraj godine, a mnogi sa mješavinom radoznalosti i straha iznova tumače zagonetne izjave Baba Vange, slijepe bugarske mističarke.

Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja”, često kriptična i otvorena za diskusiju, nastavljaju da intrigiraju, prenosi Dejli mejl.

"Posljednja prilika"

Tako je jedno od najpoznatijih “predviđanja” za 2025. godinu ponovo uzburkalo javnost. Bugarska mističarka je, navodno, najavila da će ljudi “stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom” tokom "velikog sportskog događaja".

Sada entuzijasti na mrežama to povezuju sa žrijebom za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, zakazanim za petak 5. decembar!

Iako nikada nije rečeno da je Vanga konkretno otkrila o kom sportskom događaju je riječ, mnogi vjeruju da je žrijeb u Vašingtonu posljednja prilika da se njena “vizija” ispuni, prije nego što pređemo u 2026. godinu.

Ceremonija traje oko sat vremena, tokom koje se 48 timova raspoređuje u 12 grupa, čime se određuju rivali u uvodnoj fazi turnira. Očekuje se da će TV prenos pratiti oko 300 miliona gledalaca širom svijeta.

Postoje i drugačija tumačenja

Iako sama ceremonija nije sportski događaj, u užem smislu, postavlja scenu za jedno od najpraćenijih takmičenja na planeti. Mnogi entuzijasti smatraju da bi Vangino, navodno, predviđanje o “novom svjetlu na nebu” moglo ukazivati na iznenadnu pojavu vanzemaljskom broda.

Ipak, postoje i drugačija tumačenja.

Pojedini spekulišu da možemo svjedočiti intenzivnoj kiši meteora, spektakularnoj polarnim svjetlosti, ili bizarnoj zvijezdi T Coronae Borealis, udaljenoj 3.000 svjetlosnih godina, koja bi trebalo da bude vidljiva sa Zemlje.

Šta nas od svega navedenog očekuje? Saznaćemo za dva dana, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

baba vanga

proročanstvo

vanzemaljci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

Zanimljivosti

Ova 3 horoskopska znaka se najbolje ljube: Od njih možete očekivati mnogo ljubavi i strasti

4 h

0
Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

Zanimljivosti

Žena slučajno zatvorila mačku u kutiju i poslala je poštom

4 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi 9 nezaboravnih godina života

6 h

0
Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Zanimljivosti

Finansijsko iznenađenje u decembru: Ovi znakovi će konačno biti nagrađeni za trud

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner