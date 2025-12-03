"Posljednja prilika": Hoće li se obistiniti "predviđanje" Baba Vange koje bi sve promijenilo?

Izvor:
03.12.2025
09:52

Bliži se kraj godine, a mnogi sa mješavinom radoznalosti i straha iznova tumače zagonetne izjave Baba Vange, slijepe bugarske mističarke.
Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja”, često kriptična i otvorena za diskusiju, nastavljaju da intrigiraju, prenosi Dejli mejl.
Tako je jedno od najpoznatijih “predviđanja” za 2025. godinu ponovo uzburkalo javnost. Bugarska mističarka je, navodno, najavila da će ljudi “stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom” tokom "velikog sportskog događaja".
Sada entuzijasti na mrežama to povezuju sa žrijebom za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, zakazanim za petak 5. decembar!
Iako nikada nije rečeno da je Vanga konkretno otkrila o kom sportskom događaju je riječ, mnogi vjeruju da je žrijeb u Vašingtonu posljednja prilika da se njena “vizija” ispuni, prije nego što pređemo u 2026. godinu.
Ceremonija traje oko sat vremena, tokom koje se 48 timova raspoređuje u 12 grupa, čime se određuju rivali u uvodnoj fazi turnira. Očekuje se da će TV prenos pratiti oko 300 miliona gledalaca širom svijeta.
Iako sama ceremonija nije sportski događaj, u užem smislu, postavlja scenu za jedno od najpraćenijih takmičenja na planeti. Mnogi entuzijasti smatraju da bi Vangino, navodno, predviđanje o “novom svjetlu na nebu” moglo ukazivati na iznenadnu pojavu vanzemaljskom broda.
Ipak, postoje i drugačija tumačenja.
Pojedini spekulišu da možemo svjedočiti intenzivnoj kiši meteora, spektakularnoj polarnim svjetlosti, ili bizarnoj zvijezdi T Coronae Borealis, udaljenoj 3.000 svjetlosnih godina, koja bi trebalo da bude vidljiva sa Zemlje.
Šta nas od svega navedenog očekuje? Saznaćemo za dva dana, prenosi Telegraf.
