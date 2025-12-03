"Posljednja prilika": Hoće li se obistiniti "predviđanje" Baba Vange koje bi sve promijenilo?

Bliži se kraj godine, a mnogi sa mješavinom radoznalosti i straha iznova tumače zagonetne izjave Baba Vange, slijepe bugarske mističarke.

Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja”, često kriptična i otvorena za diskusiju, nastavljaju da intrigiraju, prenosi Dejli mejl.

"Posljednja prilika"

Tako je jedno od najpoznatijih “predviđanja” za 2025. godinu ponovo uzburkalo javnost. Bugarska mističarka je, navodno, najavila da će ljudi “stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom” tokom "velikog sportskog događaja".

Sada entuzijasti na mrežama to povezuju sa žrijebom za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, zakazanim za petak 5. decembar!

Iako nikada nije rečeno da je Vanga konkretno otkrila o kom sportskom događaju je riječ, mnogi vjeruju da je žrijeb u Vašingtonu posljednja prilika da se njena “vizija” ispuni, prije nego što pređemo u 2026. godinu.

Ceremonija traje oko sat vremena, tokom koje se 48 timova raspoređuje u 12 grupa, čime se određuju rivali u uvodnoj fazi turnira. Očekuje se da će TV prenos pratiti oko 300 miliona gledalaca širom svijeta.

Postoje i drugačija tumačenja

Iako sama ceremonija nije sportski događaj, u užem smislu, postavlja scenu za jedno od najpraćenijih takmičenja na planeti. Mnogi entuzijasti smatraju da bi Vangino, navodno, predviđanje o “novom svjetlu na nebu” moglo ukazivati na iznenadnu pojavu vanzemaljskom broda.

Ipak, postoje i drugačija tumačenja.

Pojedini spekulišu da možemo svjedočiti intenzivnoj kiši meteora, spektakularnoj polarnim svjetlosti, ili bizarnoj zvijezdi T Coronae Borealis, udaljenoj 3.000 svjetlosnih godina, koja bi trebalo da bude vidljiva sa Zemlje.

Šta nas od svega navedenog očekuje? Saznaćemo za dva dana, prenosi Telegraf.