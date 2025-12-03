Žena slučajno zatvorila mačku u kutiju i poslala je poštom

03.12.2025
07:11
Komentari:0
Stanovnica njemačke pokrajine Bavarska slučajno je poslala svoju mačku u paketu. Životinja je preživjela, ali je policija morala da je spasi, objavio je Bild.
"Žena iz Bavarske je slučajno poslala svoju mačku poštom. Mačka se neprimjećeno uvukla u kutiju i zaspala. Ne sluteći, žena je zapečatila kutiju i odnijela je u poštu“, navodi se.
Paket je dostavljen u pekaru, gdje je jedna od radnica čula tiho mjaukanje. Ispostavilo se da je poznavala vlasnicu mačke i odmah ju je obavijestila.
Svijet
Međutim, paket u kome se nalazila mačka otvoren je tek nakon što je policija stigla na lice mjesta, jer Njemačka štiti privatnost prepiske i poštanskih pošiljaka.
Životinja je navodno pronađena živa i zdrava. Mačka je vraćena vlasnici, a protiv nje nije podneta krivična prijava za zlostavljanje životinja zbog nedostatka zle namjere.
Bild ne izvještava koliko je dana mačka provela u paketu.
