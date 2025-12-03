Zbog ovog predmeta u automobilu možete platiti kaznu do 10.000 evra

Njemački automobilski klub ADAC upozorava na jedan predmet koji nikada ne biste trebali prevoziti u Njemačkoj bez valjanog razloga – nož . Ako se nož prevozi u vozilu, bez valjanog razloga, to može dovesti do kazne od 10.000 evra.

Dešava se da vozači ponesu nož sa sobom, na primjer na piknik. Međutim, njemački Zakon o oružju postavlja stroga pravila o nošenju noževa: svi s oštricom dužom od 12 cm su zabranjeni. Dozvoljeno ih je nositi samo ako postoji opravdan razlog, poput posla, u suprotnom je transport zabranjen. Prekršaji se kažnjavaju novčanim kaznama do 10.000 evra. Ako imate opravdan razlog, nož mora biti upakovan u zatvorenoj kutiji ili sličnoj sigurnoj ambalaži, prenosi Avto Magazin.

Gorivo i kućni ljubimci

Pored oružja, gorivo je takođe među predmetima koji zahtijevaju posebnu pažnju prilikom transporta. U Njemačkoj je dozvoljeno da kontejneri prevoze do 240 litara dodatnog goriva po vozilu, s tim da svaki kontejner ne sadrži više od 60 litara. Prekoračenje ovog ograničenja znači da rizikujete novčanu kaznu.

Prilikom transporta goriva u inostranstvo, važno je provjeriti propise pojedine zemlje. U nekim zemljama, poput Luksemburga, transport goriva je strogo zabranjen.

Ako vozite s kućnim ljubimcima u Njemačkoj, oni moraju biti propisno osigurani. Nepoštovanje propisa može rezultovati kaznom od 35 evra, a u slučaju opasnosti, kazna se povećava na 60 evra i jedan kazneni bod.