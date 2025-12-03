Logo
Large banner

Zbog ovog predmeta u automobilu možete platiti kaznu do 10.000 evra

Izvor:

Agencije

03.12.2025

05:00

Komentari:

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Njemački automobilski klub ADAC upozorava na jedan predmet koji nikada ne biste trebali prevoziti u Njemačkoj bez valjanog razloga – nož . Ako se nož prevozi u vozilu, bez valjanog razloga, to može dovesti do kazne od 10.000 evra.

Dešava se da vozači ponesu nož sa sobom, na primjer na piknik. Međutim, njemački Zakon o oružju postavlja stroga pravila o nošenju noževa: svi s oštricom dužom od 12 cm su zabranjeni. Dozvoljeno ih je nositi samo ako postoji opravdan razlog, poput posla, u suprotnom je transport zabranjen. Prekršaji se kažnjavaju novčanim kaznama do 10.000 evra. Ako imate opravdan razlog, nož mora biti upakovan u zatvorenoj kutiji ili sličnoj sigurnoj ambalaži, prenosi Avto Magazin.

Gorivo i kućni ljubimci

Pored oružja, gorivo je takođe među predmetima koji zahtijevaju posebnu pažnju prilikom transporta. U Njemačkoj je dozvoljeno da kontejneri prevoze do 240 litara dodatnog goriva po vozilu, s tim da svaki kontejner ne sadrži više od 60 litara. Prekoračenje ovog ograničenja znači da rizikujete novčanu kaznu.

Prilikom transporta goriva u inostranstvo, važno je provjeriti propise pojedine zemlje. U nekim zemljama, poput Luksemburga, transport goriva je strogo zabranjen.

Ako vozite s kućnim ljubimcima u Njemačkoj, oni moraju biti propisno osigurani. Nepoštovanje propisa može rezultovati kaznom od 35 evra, a u slučaju opasnosti, kazna se povećava na 60 evra i jedan kazneni bod.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Могућ напад на сваку земљу

Svijet

Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

8 h

0
Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

Svijet

Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

8 h

0
Детаљи великог пожара у требињској болници

Gradovi i opštine

Detalji velikog požara u trebinjskoj bolnici

9 h

2
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Stil

Ove dvije frizure će biti u trendu naredne godine

9 h

0

Više iz rubrike

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Auto-moto

Prekoračio brzinu za 30 km/h i platio nezamislivu kaznu

13 h

0
Električni automobil, priključen na punjač

Auto-moto

Da li su vozači električnih automobila zaista u opasnosti od zračenja?

18 h

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Auto-moto

Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu

1 d

0
Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле

Auto-moto

Audi uklanja dugmad osjetljiva na dodir sa volana i vraća fizičke kontrole

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

06

00

Za ove znakove slijedi 9 nezaboravnih godina života

05

30

U parku pronašao kamen uvjeren da je zlato: Ispostavilo se da vrijedi mnogo više

05

00

Zbog ovog predmeta u automobilu možete platiti kaznu do 10.000 evra

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner