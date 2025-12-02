Da li su vozači električnih automobila zaista u opasnosti od zračenja?

Brige oko elektromagnetskog zračenja u električnim automobilima povremeno postanu aktuelne u javnosti i često su glasan argument protivnika električnih automobila.

Ali nova studija njemačkog autokluba ADAC, sprovedena za Saveznu administraciju za zaštitu od zračenja, donosi veoma jednostavan zaključak električni automobili ne emituju opasne količine elektromagnetskog polja. Štaviše, u mnogim situacijama stvaraju manje takozvanog električnog smoga nego automobili sa SUS motorom.

Kako prenosi Jutarnji.hr, ADAC je testirao jedanaest električnih automobila, nekoliko hibrida i jedan benzinski model, želeći da dobije realnu sliku uslova u vožnji i tokom punjenja. U kabinu su postavili lutke u obliku čovjeka opremljene s deset sondi raspoređenih na različite nivoe da bi se izmjerili mogući nivoi zračenja od poda do nivoa glave. Testovi su uključivali ubrzavanje, kočenje, opterećenje električnih potrošača, kao i klasično AC te brzo DC punjenje, prenosi Jutarnji.hr.

Tokom vožnje istraživači su zabilježili kratkotrajne skokove u jačini elektromagnetskog polja, uglavnom pri snažnom ubrzanju ili pri uključivanju električnih sistema. Ali ti skokovi su bili i očekivani i potpuno unutar bezbjednosnih granica. ADAC naglašava da su izmjereni nivoi daleko ispod svih preporučenih granica, i to s velikom marginom. Najviše vrijednosti su zabilježene u prostoru za noge, u blizini kablova i elektromotora, dok su područja glave i torza praktično nepogođena.

Jedan neočekivani rezultat tiče se opreme koju mnogi koriste svakodnevno. Naime, grejana sjedišta stvaraju snažnije elektromagnetske vrijednosti nego većina pogonskih komponenti. To važi za električne, hibridne i benzinske automobile, ali ni te vrijednosti nisu ni približno opasne, prenosi Autoblog.rs.

Studija donosi i zanimljivu razliku između AC i DC punjenja. Iako ima mnogo veće snage, brzo DC punjenje je generisalo slabija polja od AC punjenja, dok su kratki skokovi oko utičnice pri početku punjenja takođe bili ispod svih granica.

Zaključak ADAC-a je nedvosmislen. Današnji električni auti ne predstavljaju nikakav rizik od elektromagnetskog zračenja. Nivoi su uporedi, često i niže, od onih u klasičnim automobilima, a najjače zračenje u kabini često dolazi od grijanja sjedišta. ADAC vozačima ovime poručuje da nema razloga za brigu.