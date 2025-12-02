Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi mogla biti napadnuta svaka zemlja iz koje se krijumčari droga u SAD.

"Svako ko to radi i prodaje drogu u našoj zemlji predmet je napada", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka svog kabineta u Bijeloj kući, nakon što je pokrenuo pitanje kokaina iz Kolumbije.

Kolumbijsko Ministarstvo spoljnih poslova i kancelarija predsjednika Gustava Petra za sada nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Američki ministar rata Pit Hegset rekao je na sastanku da SAD tek počinju da gađaju čamce osumnjičene da prevoze drogu na Karibima i u istočnom dijelu Pacifika.

"Tek smo počeli da napadamo narko-čamce i da šaljemo narko-teroriste na dno okeana jer truju američki narod", rekao je Hegset.

On je dodao da je američka vojska "napravila kratku pauzu jer je trenutno teško pronaći čamce za napad".

Portparol Pentagona Kingsli Vilson rekao je da su SAD izvršile 21 napad na osumnjičene čamce za trgovinu drogom na zapadnoj hemisferi i da su u udarima ubijene 82 osobe.