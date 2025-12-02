Logo
Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

Izvor:

SRNA

02.12.2025

21:32

Komentari:

0
Трамп: Могућ напад на сваку земљу
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi mogla biti napadnuta svaka zemlja iz koje se krijumčari droga u SAD.

"Svako ko to radi i prodaje drogu u našoj zemlji predmet je napada", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka svog kabineta u Bijeloj kući, nakon što je pokrenuo pitanje kokaina iz Kolumbije.

Полиција Њемачка

Svijet

Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

Kolumbijsko Ministarstvo spoljnih poslova i kancelarija predsjednika Gustava Petra za sada nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Američki ministar rata Pit Hegset rekao je na sastanku da SAD tek počinju da gađaju čamce osumnjičene da prevoze drogu na Karibima i u istočnom dijelu Pacifika.

"Tek smo počeli da napadamo narko-čamce i da šaljemo narko-teroriste na dno okeana jer truju američki narod", rekao je Hegset.

смаглер

Hronika

Paljenje auta, droga, oružje: 19 optuženih u velikoj akciji u Srpskoj

On je dodao da je američka vojska "napravila kratku pauzu jer je trenutno teško pronaći čamce za napad".

Portparol Pentagona Kingsli Vilson rekao je da su SAD izvršile 21 napad na osumnjičene čamce za trgovinu drogom na zapadnoj hemisferi i da su u udarima ubijene 82 osobe.

Tagovi:

Donald Tramp

Amerika

SAD

Droga

