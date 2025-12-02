Logo
Large banner

Nataša Bekvalac otkrila detalje iz privatnog života: ''Dosta mi je svega''

Izvor:

Blic

02.12.2025

20:52

Komentari:

0
Наташа Беквалац открила детаље из приватног живота: ''Доста ми је свега''
Foto: Youtube/ screenshot

Pjevačica Nataša Bekvalac govorila je o životu i karijeri i tom prilikom istakla da joj trenutno najviše prija mir, te je istakla da mnogo puta u životu radila stvari koje nije željela, već su joj samo bile nametnute od strane okoline.

Meni je suštinski dosta svega. Pogotovo lažnog života i pogotovo toga što generalno većinski dio svog života, što prvo zbog roditelja pa zbog nekih obrazaca u kojima smo bili – počela je Nataša i dodala:

– Stalno se ogledaš u očima drugih ljudi. I toliko toga sam uradila pogrešno za sebe želeći da udovoljim drugim ljudima ili sam procijenila da bi im se takva više dopadala i bukvalno sam izvršavala sopstveno ranjavanje – istakla je ona.

Пожар у требињској болници

Gradovi i opštine

Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

“Sada samo želim mir”

Ipak, sada navodi, da je ništa ne dotiče, već samo gleda svoje prioritete i teži ka miru i spokoju.

– A sada, kroz cijeli put kroz koji me je život odveo, ja ne mogu. Ja stvarno ne mogu da razmišljam šta će ko reći . Jer kad malo bolje razmislim, najvoljenija sam bila kad sam bila najnesrećnija, a kad mi je bilo super, bila sam najviše osuđivana. Tako da sada samo želim da se bavim svojim poslom u miru, potpuno oslobođena, da odgajam svoju djecu – ispričala je za FM radio.

Podijeli:

Tag:

Nataša Bekvalac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Zanimljivosti

Finansijsko iznenađenje u decembru: Ovi znakovi će konačno biti nagrađeni za trud

2 h

0
Њемачка индустрија у проблему

Svijet

Njemačka industrija u problemu

2 h

1
Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

Banja Luka

Sutra bez struje nekoliko naselja i ulica u Banjaluci

3 h

0
Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача

Savjeti

Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

3 h

0

Više iz rubrike

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Scena

Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

5 h

0
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Scena

Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu

5 h

6
Славна Ријана шокира модним избором

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

5 h

0
Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

Scena

Više sam bila pod muškarcima nego s njima: Vedrana Rudan šokirala

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner