Logo
Large banner

Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

Izvor:

Krstarica

02.12.2025

20:28

Komentari:

0
Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача
Foto: Pixabay

Svako podneblje ima neke svoje životne navike, ali Azijatkinje prednjače u svojim metodama čišćenja kuće

Primjera radi, Japanke i Kineskinje tradicionalno paze na higijenu svakog ćoška kuće. Upravo zato, donosimo vam jedan njihov trik.

лото

Društvo

Loto rezultati u 95. kolu: Evo odakle je dobitnik luksuznog auta

Naime, Kineskinje umjesto skupljanja prašine usisivačem imaju metod za koji kažu da je mnogo bolji, a evo o čemu se radi. Uglavnom, džoger ovdje igra glavnu ulogu.

Trik sa džogerom

Umjesto usisavanja pribjegavaju metodi koja mnogo bolje skuplja prašinu. Na džoger navuku najlonske čarape pa tako prebrišu cijele površine, a posebno uglove koje je uvijek najteže detaljno očistiti.

A, ako ste se pitali zašto baš čarape – razlog je vrlo logičan. Ova vrsta materijala, najlon, savršeno privlači prašinu zahvaljujući statičkom elektricitetu. Imaju još jedan neočekivan trik za brisanje namještaja.

Mlijeko kojem je prošao rok ne bacaju, već ga sipaju na čistu krpu i njime prebrišu drveni namještaj. Na ovaj način drvo postaje sjajnije.

Грин бин

Banja Luka

Sajam inovatora i investitora u Banjaluci

Problem neprijatnog mirisa rješavaju tako što nekih pola sata od nanošenja mlijeka još jednom prebrišu namještaj mokrom krpom.

Dodatni savjet: Muzejski trik za prašinu

Izloženi eksponati po muzejima uvijek su besprijekorno čisti bez trunke prašine. Da li ste se ikad zapitali kako je to moguće i da li spremačice non – stop drže krpu u rukama i glancaju izložene predmete.

Postoji trik kako da se prašina briše bukvalno jednom u 10 dana i da si pri tome ne skuplja duže vrijeme na prebrisanim površinama. Tajnu otkrivaju zaposleni u muzejima.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 95. kolu

Da biste besprijekorno obrisali prašinu i spriječili njeno ponovno skupljanje, dovoljno je da u vodu dodate nekoliko kapi glicerina. Pokvasite krpu u toj vodi i na uobičajen način prebrišite prašinu koja se neće vidjeti narednih 10 dana. Glicerin će osvježiti drvene površine i dati im sjaj. Ovaj trik možete da koristite i prilikom brisanja podova bez obzira da li imate parket ili laminat.

Podijeli:

Tagovi:

prašina

čišćenje kuće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Republika Srpska

Minić: Obećano - realizovano: Hotel "Ljubinje" prešao u vlasništvo opštine

3 h

1
Priština Kosovo

Srbija

Mediji u Prištini: CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra

3 h

0
Теслићки ђаци брину о свом предузећу

Gradovi i opštine

Teslićki đaci brinu o svom preduzeću

3 h

0
Чврсто опредјељење за развој у Зворнику

Gradovi i opštine

Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

3 h

0

Više iz rubrike

Ево када треба посадити божићну пшеницу

Savjeti

Evo kada treba posaditi božićnu pšenicu

5 h

0
Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

Savjeti

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

8 h

0
Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

Savjeti

Zimska poslastica: Mekane cimet rolnice sa krem prelivom koje ćete obožavati

10 h

0
Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Savjeti

Svaka kuća treba da ima ovaj cvijet: Evo koja je njegova simbolika

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner