Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

Svako podneblje ima neke svoje životne navike, ali Azijatkinje prednjače u svojim metodama čišćenja kuće

Primjera radi, Japanke i Kineskinje tradicionalno paze na higijenu svakog ćoška kuće. Upravo zato, donosimo vam jedan njihov trik.

Društvo Loto rezultati u 95. kolu: Evo odakle je dobitnik luksuznog auta

Naime, Kineskinje umjesto skupljanja prašine usisivačem imaju metod za koji kažu da je mnogo bolji, a evo o čemu se radi. Uglavnom, džoger ovdje igra glavnu ulogu.

Trik sa džogerom

Umjesto usisavanja pribjegavaju metodi koja mnogo bolje skuplja prašinu. Na džoger navuku najlonske čarape pa tako prebrišu cijele površine, a posebno uglove koje je uvijek najteže detaljno očistiti.

A, ako ste se pitali zašto baš čarape – razlog je vrlo logičan. Ova vrsta materijala, najlon, savršeno privlači prašinu zahvaljujući statičkom elektricitetu. Imaju još jedan neočekivan trik za brisanje namještaja.

Mlijeko kojem je prošao rok ne bacaju, već ga sipaju na čistu krpu i njime prebrišu drveni namještaj. Na ovaj način drvo postaje sjajnije.

Banja Luka Sajam inovatora i investitora u Banjaluci

Problem neprijatnog mirisa rješavaju tako što nekih pola sata od nanošenja mlijeka još jednom prebrišu namještaj mokrom krpom.

Dodatni savjet: Muzejski trik za prašinu

Izloženi eksponati po muzejima uvijek su besprijekorno čisti bez trunke prašine. Da li ste se ikad zapitali kako je to moguće i da li spremačice non – stop drže krpu u rukama i glancaju izložene predmete.

Postoji trik kako da se prašina briše bukvalno jednom u 10 dana i da si pri tome ne skuplja duže vrijeme na prebrisanim površinama. Tajnu otkrivaju zaposleni u muzejima.

Društvo Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 95. kolu

Da biste besprijekorno obrisali prašinu i spriječili njeno ponovno skupljanje, dovoljno je da u vodu dodate nekoliko kapi glicerina. Pokvasite krpu u toj vodi i na uobičajen način prebrišite prašinu koja se neće vidjeti narednih 10 dana. Glicerin će osvježiti drvene površine i dati im sjaj. Ovaj trik možete da koristite i prilikom brisanja podova bez obzira da li imate parket ili laminat.