Mediji u Prištini: CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra

Izvor:

Tanjug

02.12.2025

20:07

Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini nije verifikovala Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, prenose prištinski mediji.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova bili su uzdržani.

Сенка Јујић-састанак

Gradovi i opštine

Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići i srpski član CIK-a glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredjeljenje bili protiv, a članovi CIK-a iz ostalih stranaka uzdržani.

CIK je od 24 prijavljene stranke i koalicije za učešće na izborima u decembru verifikovala 22 politička subjekta, navodi Ekonomija Onlajn.

Паре, марке

BiH

BiH bi početkom godine mogla postati članica jedinstvenog područja plaćanja u evrima

CIK je i za prethodne izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila Izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.

Priština

