Vučić: Nemamo dobre vijesti što se tiče NIS-a

Nemamo dobre vijesti što se tiče NIS-a, nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Nemamo dobrih vijesti za vas po pitanju NIS-a. Očekivali smo da ćemo da dobijemo licencu za NIS, za nastavak snabdijevanja naftom, od strane vlade SAD, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen.

Iznenađen sam, ne vidim šta su oni time dobili, ne razumijem ni šta su radili. Trudim se da racionalizujem, da se stavim u njihove cipele i analiziram šta je to tačno što rade. Ne razumijem kako su u ovom slučaju postupali, ali to je njihova stvar, mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu", kaže Vučić.

Kao činjenicu moramo da prihvatimo da je nedvosmisleno da Rusi ne žele da prodaju, nije novac u pitanju već politika, kaže predsjednik Srbije.

"Janaf nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji u Pančevu već rezervama. Nisu željeli da povjeruju da nećemo to dati nisu iako smo to garantovali. Njima je cijela Srbija je pod sankcijama dok Amerikanci ne kažu drugačije. Danas je 54 dan otkako su sankcije uvedene i nikakve probleme niste primjetili. To govori koliko je država ozbiljna i koliko je novca uložila u naftne derivate. Vjerujem da ćete biti zadovoljni bez obzira na posljedice", kaže Vučić.

Pošto nema naznaka da će Amerikanci da donesu pozitivnu odluku, danas će ministarka Dubravka Đedović Handanović obavijestiti NIS da nemamo nagovještaja da će SAD dati licencu, što će prouzrokovati prestanak rada rafinerije, istakao je on.

Prethodno je Vučić održao sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.