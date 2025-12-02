Logo
Large banner

Vučić: Nemamo dobre vijesti što se tiče NIS-a

Izvor:

ATV

02.12.2025

12:00

Komentari:

4
Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а
Foto: Tanjug

Nemamo dobre vijesti što se tiče NIS-a, nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Nemamo dobrih vijesti za vas po pitanju NIS-a. Očekivali smo da ćemo da dobijemo licencu za NIS, za nastavak snabdijevanja naftom, od strane vlade SAD, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen.

Iznenađen sam, ne vidim šta su oni time dobili, ne razumijem ni šta su radili. Trudim se da racionalizujem, da se stavim u njihove cipele i analiziram šta je to tačno što rade. Ne razumijem kako su u ovom slučaju postupali, ali to je njihova stvar, mi to moramo da prihvatimo kao činjenicu", kaže Vučić.

Kao činjenicu moramo da prihvatimo da je nedvosmisleno da Rusi ne žele da prodaju, nije novac u pitanju već politika, kaže predsjednik Srbije.

"Janaf nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji u Pančevu već rezervama. Nisu željeli da povjeruju da nećemo to dati nisu iako smo to garantovali. Njima je cijela Srbija je pod sankcijama dok Amerikanci ne kažu drugačije. Danas je 54 dan otkako su sankcije uvedene i nikakve probleme niste primjetili. To govori koliko je država ozbiljna i koliko je novca uložila u naftne derivate. Vjerujem da ćete biti zadovoljni bez obzira na posljedice", kaže Vučić.

Pošto nema naznaka da će Amerikanci da donesu pozitivnu odluku, danas će ministarka Dubravka Đedović Handanović obavijestiti NIS da nemamo nagovještaja da će SAD dati licencu, što će prouzrokovati prestanak rada rafinerije, istakao je on.

Prethodno je Vučić održao sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Podijeli:

Tagovi:

Naftna industrija Srbije

Aleksandar Vučić

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Srbija

Vučić o NIS-u: Rafinerija u Pančevu ima još 4 dana do potpunog obustavljanja rada

1 sedm

0
Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Svijet

Orban: Spoljni faktor među mogućim uzročnicima požara u rafineriji

1 mj

0
Министарство спољних послова: Изјаве Конаковића тешка и непотребна увреда Србији и српском народу

Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova: Izjave Konakovića teška i nepotrebna uvreda Srbiji i srpskom narodu

20 h

0
Конаковић: Нећу се извинити грађанима Србије због срамног скандирања

BiH

Konaković: Neću se izviniti građanima Srbije zbog sramnog skandiranja

1 d

7

Više iz rubrike

Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка

Srbija

Osvanuli grafiti tzv. OVK na magistralnom putu Priština-Raška

6 h

0
Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

Srbija

Vučević zahvalio Dodiku : Vjerujem da ćemo se mnogim pobedama zajedno radovati

17 h

0
Магла сунце

Srbija

RHMZ: Oprez – magla je veoma opasna pojava

17 h

0
Београд упутио протестну ноту Сарајеву због Конаковићевих изјава, ЕУ да реагује

Srbija

Beograd uputio protestnu notu Sarajevu zbog Konakovićevih izjava, EU da reaguje

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner