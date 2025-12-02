Osvanuli grafiti tzv. OVK na magistralnom putu Priština-Raška

Izvor:
Kosovo onlajn
02.12.2025
08:56
Na magistralnom putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Sjeverna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti tzv. OVK.
Grafiti tzv. OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.
Mjesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Sjeverna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.
Ovo nije prvi put da se Srbi na KiM susreću sa grafitima koji slave tzv. OVK.
