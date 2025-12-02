Logo
Osvanuli grafiti tzv. OVK na magistralnom putu Priština-Raška

Kosovo onlajn

02.12.2025

08:56

Осванули графити тзв. ОВК на магистралном путу Приштина-Рашка
Foto: Youtube/Kosovo Online/screenshot

Na magistralnom putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Sjeverna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti tzv. OVK.

Grafiti tzv. OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.

Mjesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Sjeverna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.

Ovo nije prvi put da se Srbi na KiM susreću sa grafitima koji slave tzv. OVK.

