Konaković: Neću se izviniti građanima Srbije zbog sramnog skandiranja

Izvor:

SRNA

01.12.2025

11:58

Komentari:

5
Конаковић: Нећу се извинити грађанима Србије због срамног скандирања

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je Srni da neće uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog sramnog skandiranja u Sarajevu na košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH.

Konaković tvrdi da je sramno skandiranje opravdano, navodeći da Srbija može očekivati drugačiji odnos tek kada "prestane da štiti i kada isporuči BiH optužene za ratne zločine" i kada "počne da poštuje presude međunarodnih sudova".

On je optužio Srbiju za "provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH".

"Sve dok Srbija ne prestane sa tim, ne može se očekivati od ljudi koji dođu na utakmicu da im aplaudiraju", rekao je Konaković.

Konaković se začudio zašto mu je uopšte postavljeno pitanje da li će se izviniti građanima Srbije.

"Od glave riba smrdi. Moraju se uozbiljiti političari u obavljanju svojih poslova. Čudi me da me to pitate", rekao je Konaković.

On je naveo da je rješenje da bošnjačkim majkama koje su izgubile djecu neko kaže izvini, ali pri tome nije pomenuo srpske majke.

"Kada to budu političari sa druge strane Drine i u BiH spremni, tada možemo razgovarati o ambijentu na utakmici", dodao je Konaković.

Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Sarajevu selekciju BiH sa 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Srpski košarkaši su neprijateljski dočekani u Sarajevu. Navijači BiH zviždali su za vrijeme intoniranja himne Srbije "Bože pravde", te sve vrijeme mahali ratnim zastavama takozvane Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Tokom prvog poluvremena sa tribina su se mogle čuti uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije.

Komentari (5)
