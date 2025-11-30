Logo
Vulić: Neću učestvovati na sjednici PIK-a

SRNA

30.11.2025

11:31

3
Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić poručila je da neće učestvovati na sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (takozvanog PIK-a), tijela koje nije predviđeno niti jednim odredbama Dejtonskog sporazuma niti Ustavom BiH.

Podsjetila je da je Dejtonski mirovni sporazum dugoročno narušen praksama aktuelnog, neizabranog i nepotvrđenog lica koje se predstavlja kao visoki predstavnik, a čije odluke nisu potvrdile institucije predviđene međunarodnim pravom.

Prema njenim riječima, oslanjanje na takav model upravljanja ne jača mir, već ga delegitimiše i udaljava BiH od dogovorne, ustavne i ravnopravne strukture koju je Dejton jasno propisao.

"Povodom poziva Luisa Krišoka, supervizora za Brčko distrikt, obavještavam javnost da neću učestvovati na sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (takozvanog PIK-a), tijela koje nije predviđeno niti jednim odredbama Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, niti Ustavom BiH", rekla je Vulićeva Srni.

Сања Вулић 3

BiH

Vulić: Imovina pripada entitetima

Vulićeva je istakla da je nedopustivo mijenjati krivično zakonodavstvo BiH mimo Parlamentarne skupštine, kao i koristiti tzv. bonska ovlaštenja da bi se politički kažnjavali ili eliminisali izabrani predstavnici jednog od konstitutivnih naroda.

"Juriš na Milorada Dodika je osvetnička, s ciljem razgradnje Dejtona akcija Šmita u saučesništvu sa pravosuđem u BiH. Takva praksa nije `jačanje funkcionalnosti`, već oblik političkog nametanja koji predstavlja kolonijalni model upravljanja, a ne evropske standarde", navela je Vulićeva.

Ona je napomenula da je Ustav BiH u članu 3 izričito isključio regulisanje imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti institucija BiH, te jasno definisao da su te nadležnosti u rukama entiteta.

Isto tako, dodala je, Aneks 2 Dejtonskog sporazuma i Ženevski sporazum preciziraju međuentitetsku liniju razgraničenja i time potvrđuju da katastarska i druga imovina pripada entitetima u okviru njihovih teritorija.

"Zbog toga se postavlja pitanje, o čemu bi se uopšte trebalo razgovarati sa supervizorom Brčko Distrikta? Ako je tema kršenje ustavnog poretka, zanemarivanje Dejtona, ili pokušaji prenosa nadležnosti, onda takav razgovor nema smisla voditi sa šeFovima Klubova, sve probleme u BiH, kao i razgradnju Dejtona načinio je čovjek bez legitimiteta, Kristijan Šmit", rekla je Vulićeva.

Сања Вулић

Republika Srpska

Vulić: SNSD ne prisustvuje posebnoj sjednici

Ona je naglasila da je BiH danas u najdubljoj institucionalnoj krizi od završetka tragičnog sukoba, upravo zbog narušavanja ustavnog poretka i ignorisanja svih mehanizama dogovorne demokratije na kojima Dejton počiva.

"SNSD neće učestvovati u procesima koji služe za prikrivanje tih unilateralnih postupaka. Kao izabrani predstavnik srpskog naroda, moj mandat je da čuvam Dejtonski sporazum, ustavnu ravnotežu i ravnopravnost tri konstitutivna naroda, i u skladu s tim odbijam učešće na sastanku tijela koje nema ustavni ni međunarodni legitimitet", istakla je Vulićeva.

Napomenula je da samo dosljedno poštovanje slova, a ne duha Dejtona može sačuvati mir, stabilnost i dostojanstvo svih građana BiH.

"Ja sam ponosna Srpkinja i nikada i na za šta ne bih izdala svoj narod. Šmitova ideja o protjerivanju hrišćana, stvaranju unitarne BiH je protiv pricipa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ista može dovesti samo do eskalacije odnosa, nikako do poštovanja, mira i suživota", zaključila je Vulićeva.

Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, pozvao je šefove poslaničkih klubova u Predstavnčkom domu Parlamentarne skupštine BiH na sastanak Upravnog odbora PIK-a koji će se održati 2. decembra u Sarajevu.

Sanja Vulić

Predstavnički dom

SNSD

Dejtonski sporazum

