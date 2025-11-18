Vulić: Šarović odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije

Izvor:
Izjava bivšeg predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da je OHR potreban BiH jasno pokazuje da je odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
- To nije politika za budućnost, već vapaj i očaj za globalističkim politikama kojim i sam Šarović pripada - rekla je Vulićeva.
Umjesto pozivanja na novi strani intervencionizam, kaže Vulićeva, domaći političari trebaju pokazati odgovornost da grade institucije koje su sposobne samostalno donositi odluke u interesu građana.
Ona je naglasila da OHR nije rješenje, već znak da političari u BiH nisu politički sazreli.
Političarima je, kaže, potrebna sloboda da rade, odlučuju i odgovaraju za ono što grade, a ne vječno nadziranje.
- Oni koji zagovaraju tutore umjesto razvoja vlastite odgovornosti i kapaciteta zapravo šalju lošu poruku da nismo sposobni sami upravljati svojim društvom. Ja vjerujem da jesmo - naglasila je Vulićeva za Srnu.
