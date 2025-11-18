Logo
Large banner

Vulić: Šarović odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije

Izvor:

SRNA

18.11.2025

12:39

Komentari:

0
Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

Izjava bivšeg predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da je OHR potreban BiH jasno pokazuje da je odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

- To nije politika za budućnost, već vapaj i očaj za globalističkim politikama kojim i sam Šarović pripada - rekla je Vulićeva.

Umjesto pozivanja na novi strani intervencionizam, kaže Vulićeva, domaći političari trebaju pokazati odgovornost da grade institucije koje su sposobne samostalno donositi odluke u interesu građana.

Ona je naglasila da OHR nije rješenje, već znak da političari u BiH nisu politički sazreli.

Političarima je, kaže, potrebna sloboda da rade, odlučuju i odgovaraju za ono što grade, a ne vječno nadziranje.

- Oni koji zagovaraju tutore umjesto razvoja vlastite odgovornosti i kapaciteta zapravo šalju lošu poruku da nismo sposobni sami upravljati svojim društvom. Ja vjerujem da jesmo - naglasila je Vulićeva za Srnu.

Podijeli:

Tag:

Sanja Vulić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

BiH

Mirko Šarović o OHR-u: Treba nam međunarodni uticaj!

4 h

1
Вулић: Бошњацима се неће остварити снови да у дјело спроведу Шмитове жеље

BiH

Vulić: Bošnjacima se neće ostvariti snovi da u djelo sprovedu Šmitove želje

5 h

0
Вукановић цитирао Додика и пријетио Сабини Ћудић: Добро се чувај

BiH

Vukanović citirao Dodika i prijetio Sabini Ćudić: Dobro se čuvaj

6 h

3
Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке

BiH

Vlada FBiH: Odobren novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

14

32

Kakvo će biti vrijeme sutra?

14

30

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

14

21

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija: Japan upozorava svoje građane u Kini

14

17

Preminuo Dragan Škorić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner