Mirko Šarović o OHR-u: Treba nam međunarodni uticaj!

Izvor:

ATV

18.11.2025

10:15

Komentari:

0
Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

Sa ovakvim političarima treba nam međunarodni uticaj, rekao je Mirko Šarović, odgovarajući na pitanje da li nam je potreban OHR.

"Ja mislim, moj stav je da, OHR, u ovakvoj zemlji, sa ovakvim političarima kakvi jesmo, koji nisu uspjeli da odgovornost za zemlju preuzmu u svoje ruke ni prije 10-15-20 godina, vjerovatno taj međunarodni uticaj treba, ovakvim nama kakvi smo, treba", rekao je bivši predsjednik SDS-a.

Reagovali su na to i iz SNSD-a. Kažu da smo "konačno otvoreno čuli stav SDS-a i opozicije - Kancelarija visokog predstavnika da ostane, a Srpska da nestane".

"Prema mišljenju bivšeg predsjednika SDS-a i aktuelnog kandidata te stranke za glavnog pregovarača sa EU Mirka Šarovića, takozvana institucija visokog predstavnika, koja se skoro trideset godina, na sve nepravne, nezakonite, protivustavne i protivdejtonske načine, koristila isključivo kao sredstvo za ukidanje Republike Srpske, je potrebna i treba da nastavi svoj pogubni rad. Na ukidanju Republike Srpske. Još je jadniji stav da su za postojanje takve sramne i neprijateljske institucije krivi, ni manje ni više, nego naši građani i njihovi demokratski predstavnici", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Dakle, kako ističe Kovačević, cijela Evropa i cijeli svijet mogu samostalno da upravljaju svojim zemljama, ali je prema mišljenju Šarovića, SDS-a i opozicije, jedino naš narod nedostojan i potreban mu je strani upravnik.

"Kakav jadan podanički mentalitet", izjavio je Kovačević koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

