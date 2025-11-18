Vulić: Bošnjacima se neće ostvariti snovi da u djelo sprovedu Šmitove želje

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da Kristijan Šmit i Bošnjaci mogu samo da sanjaju o tome da će izabrati predsjednika srpskom narodu u Republici Srpskoj.

Vulićeva je navela da je namjera Šmita bila da sa političke scene makne Milorad Dodik i da Bošnjaci biraju predsjednika srpskom narodu, ali da u tome neće uspjeti, jer je SNSD organizacija koja ima ozbiljnu strukturu.

- Sada kada smo odlučili da izađemo na izbore 23. novembra, jasno je da je to njima postalo smetnja i da je Šmit naredio svima iz bošnjačkog korpusa da pokušaju da izaberu predsjednika Republike Srpske. Međutim, o tome mogu samo da sanjaju - rekla je Vulićeva.

Ona je dodala da namjera Bošnjaka ne iznenađuje, jer oni samo slijepo slušaju Šmita.

Vulićeva je istakla da neće uspjeti ni obećanja iz Centrale izborne komisije BiH o poništenju izbora u pojedinim opštinama i pokušaju promjene volje građana.

- Prebrojavali ste nam ponovo glasove na izborima za predsjednika Republike Srpske i opet niste uspjeli u tome - rekla je Vulićeva.

Ona je navela da nemaju nikakvog smisla optužbe opozicije da je predsjednik Milorad Dodik navodno uvrijedio Bošnjake.

- Pitam se da li je iko od Srba iz opozicije ikada čuo za "Luču mikrokozmu", za "Gorski vijenac" Petra Petrovića Njegoša, koji je na najbolji način opisao odnos Osmanlijskog carstva prema pravoslavnim hrišćanima kroz istoriju? Ako je iko ikada pročitao, znaće u kojem kontekstu je predsjednik Dodik govorio na tribini. Apsolutno bez ikakve namjere i cilja da vrijeđa Bošnjake - naglasila je Vulićeva.

Ona je podsjetila da se u vremenu kada je Dodik bio na različitim funkcijama u Republiku Srpsku vratio najveći broj Bošnjaka.

- Ne možete čuti da je neko pretučen, da je vrijeđan, da nema pravo na obrazovanje ili na liječenje - rekla je Vulićeva i podsjetila na nedavni događaj u Tumarama u Federaciji BiH, gdje su Bošnjaci skinuli golu srpsku staricu i ostavili je da umre, a za to niko nije odgovarao.

Ona je ponovila da je Dodik u Republici Srpskoj obezbijedio ravnopravne uslove za život svim narodima.

- Nije važno šta je rečeno, važno je šta je učinjeno. Podaci jasno govore. Samo u Doboju ima skoro 10.000 Bošnjaka koji imaju pravo glasa koje će iskoristiti 23. novembra. Oni biraju zajedno sa Srbima predsjednika Republike Srpske. To im je omogućio Dodik - rekla je Vulićeva.

Ona je pozvala da se prestane sa lažnim narativima koji nemaju nikakve svrhe.

- Ako iko ima dobre namjere prema svim narodima, to je Milorad Dodik, a ne populisti koji jedno govore, a sasvim drugo rade - zaključila je Vulićeva.