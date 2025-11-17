U četvrtak hitna sjednica o budžetu

Izvor:
ATV
17.11.2025
19:56
Komentari:0
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da u četvrtak, 20. novembra, na hitnoj sjednici razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.
Početak hitne sjednice Doma naroda sa samo jednom tačkom dnevnog reda zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.
BiH
Konačno usvojen Budžet institucija BiH za ovu godinu
Podsjećamo, PD PS BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM.
Najnovije
Najčitanije
22
05
21
56
21
54
21
48
21
44
Trenutno na programu