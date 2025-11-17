U četvrtak hitna sjednica o budžetu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da u četvrtak, 20. novembra, na hitnoj sjednici razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Početak hitne sjednice Doma naroda sa samo jednom tačkom dnevnog reda zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Podsjećamo, PD PS BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM.