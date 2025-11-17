Logo
Hoće li funkcioneri dobiti 1.000 KM i kada bi mogla biti isplata?

Autor:

Stevan Lulić

17.11.2025

19:46

Foto: ATV

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u ponedjeljak Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu.

Da bi Prijedlog bio definitivno usvojen ostalo je još da ga Dom naroda izglasa, a delegati bi to trebalo da urade na sjednici u četvrtak.

Ovaj Prijedlog, između ostalog, podrazumijeva i isplatu naknade od 1.000 KM za zaposlene u institucijama.

Ko će tačno dobiti naknadu, zašto je ona uvrštena u Prijedlog zakona o Budžetu, te kada bi mogla biti isplaćena za ATV je objasnio Milenko Majstorović, šef kabineta Ministra finansija BiH Srđana Amidžića.

Majstorović je objasnio da je Savjet ministara početkom godine donio odluku o povećanju osnovice plata zaposlenih u institucijama, ali ono nije bilo moguće izvršiti bez usvajanja Zakona o Budžetu. Stoga se krenulo u ovaj vid naknade s obzirom da zaposleni nisu još dobili to povećanje osnovice.

"S obzirom da Zakon o Budžetu nije usvojen tokom godine, suštinski su se određena sredstva akumulirala. U tom smislu, mi smo predvidjeli u ovom Budžetu da isplatimo ljudima 1.000 maraka naknade da bismo obeštetili te ljude s obzirom da su skoro cijelu godinu ostali bez povećanja plate", objasnio je Majstorović za ATV.

Kako se došlo do cifre od hiljadu maraka?

Majstorović nam je dalje objasnio kako se došlo do iznosa naknade od hiljadu maraka.

"Mi smo izvršili analize i našli prosjek, s obzirom da na tu naknadu treba platiti još poreze i doprinose", istakao je on.

Kada će zaposleni dobiti novac?

Osnovno pitanje je kada bi taj novac mogao biti na računima zaposlenih? Odgovor je jasan, ubrzo nakon što procedura oko usvajanja Prijedloga budžeta do kraja bude završena.

"Da bi budžet bio usvojen, ostaje još Dom naroda koji je zakazan za četvrtak ove", rekao nam je Majstorović i naglasio:

"To podrazumijeva da ako se usvoji tada, naknada će se isplaćivati u roku od osam dana od objavljivanja Budžeta u Službenom glasniku. Tako da bi ta pomoć mogla biti isplaćena polovinom decembra ako se ovom dinamikom usvoji Budžet".

Hoće li i funkcioneri dobiti novac?

Ponovio je da novac za ove namjene već postoji na računima, i da on pripada upravo ljudima kojima je i namijenjen.

"Radi se o tome da je osnovica početkom ove godine trebalo da poraste na 631,50 KM. S obzirom da nije usvojen Zakon o budžetu mi smo taj novac, da kažemo, sačuvali, jer je to u suštini novac radnika. Praktično, mi sada taj novac vraćamo radnicima kao neku vrstu obeštećenja jer ga jednostavno nismo smjeli isplatiti", naglasio je on.

Istakao je da se naknada odnosi isključivo samo na radnike u institucijama.

"Neće biti isplaćena funkcionerima. Naknada se odnosi samo na radnike", zaključio je Majstorović za ATV.



