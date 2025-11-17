"Ekstremni strah": Bitkoin u padu

Vrijednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,61 odsto na 80.928,65 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 66,06 milijardi evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 10 u istoj kategoriji.

Neki članovi odbora Federalnih rezervi ne misle da će kamatne stope uskoro biti snižene, pa su investitori postali oprezniji, prenosi Koindesk.

Kada se očekuje da će kamate ostati visoke duže vrijeme, ljudi obično manje ulažu u rizičnu imovinu, poput bitkoina, jer im je sigurnije da novac drže u dolarima ili obveznicama.

Kriptovalute su teško pogođene padom sentimenta u tehnološkom sektoru i generalnim smanjenjem želje za rizikom.

Vrijednost itirijuma (ETH) pala je za 1,22 odsto na 2.680,25 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 2,58 odsto na 780,64 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,55 odsto na 118,59 evra, a avalanš (AVAX) za 0,59 odsto na 13,07 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,53 evra, što je za 1,99 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANANAS31,USTC i LA.

(Telegraf)