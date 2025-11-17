Logo
Tramp: Svaka zemlja koja trguje sa Rusijom biće "vrlo strogo sankcionisana"

Agencije

Agencije

17.11.2025

08:03

Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da će svaka zemlja koja trguje sa Rusijom biti "vrlo strogo sankcionisana", dok njegova administracija i republikanski zakonodavci nastavljaju da sprovode oštre mjere usmjerene protiv Moskve.

Odgovarajući na pitanja novinara u nedjelju o tome da li je vrijeme da Kongres usvoji mjere usmjerene na vršenje pritiska na Rusiju i predsjednika Vladimira Putina, Tramp je rekao: "Čujem da oni to rade, i to je u redu za mene. Oni usvajaju zakon… Republikanci uvode zakon… veoma stroge sankcije… za svaku zemlju koja posluje s Rusijom. Možda će tome dodati i Iran… ja sam to predložio", rekao je.

- Dakle, svaka zemlja koja posluje s Rusijom biće vrlo strogo sankcionisana. Možda ćemo u tu formulu dodati Iran - ponovio je Tramp.

Trampova administracija uvela je carine od 50 odsto Indiji, među najvišim u svijetu, uključujući i 25 odsto carina na njene kupovine ruske energije.

Prijedlog zakona koji je predstavio senator Lindzi Grejem predviđa carinu od 500 odsto na sekundarnu kupovinu i preprodaju ruske nafte. Prijedlog ima skoro jednoglasnu podršku u Senatskom komitetu za spoljne odnose.

Grejem i senator Ričard Blumental zajednički su predstavili Zakon o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine, koji nastoji da uvede sekundarne carine i sankcije "zemljama koje nastavljaju da finansiraju Putinov varvarski rat u Ukrajini".

Predloženi zakon ima 85 kosponzora u Senatu.

- Predsjednik Tramp i njegov tim napravili su snažan potez, primijenjujući novi pristup okončanju ovog krvoprolića između Rusije i Ukrajine… Međutim, ključni udarac koji bi doveo do kraja ovog rata biće carine protiv zemalja poput Kine, Indije i Brazila, koje podržavaju Putinovu ratnu mašinu kupovinom jeftine ruske nafte i gasa - naveli su Grejem i Blumental u zajedničkom saopštenju u julu.

Donald Tramp

Vladimir Putin

carine

