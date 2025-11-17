Raste cijena kafe, ovo je razlog

Od početka godine, cijena arabike je porasla za oko 28 odsto, a sredinom novembra je dostigla oko 419 centi po funti, što je dodatnih tri procenta više nego na početku mjeseca.

Povećanje cijene je rezultat smanjenja globalnih zaliha i otežanog snabdijevanja, prenosi SEEbiz.

Prema podacima Međunarodne organizacije za kafu (ICO), globalni izvoz u tekućoj godini je pao za 0,3 odsto na 138,6 miliona vreća.

Ispodprosječne padavine u Brazilu smanjile su prinose i kvalitet zrna, dok je uragan u Centralnoj Americi uništio dio zaliha.

Kašnjenja u isporuci zbog nedostatka kontejnera dodatno ograničavaju ponudu, a jačanje brazilskog reala dodatno povećava cijenu kafe jer smanjuje profitabilnost izvoza proizvođača.

Do kraja godine očekuje se da će cijena arabike stabilizovati u rasponu od 400-430 centi po funti.