Logo
Large banner

Raste cijena kafe, ovo je razlog

Izvor:

Agencije

17.11.2025

07:38

Komentari:

0
Расте цијена кафе, ово је разлог
Foto: Unsplash/pariwat pannium

Od početka godine, cijena arabike je porasla za oko 28 odsto, a sredinom novembra je dostigla oko 419 centi po funti, što je dodatnih tri procenta više nego na početku mjeseca.

Povećanje cijene je rezultat smanjenja globalnih zaliha i otežanog snabdijevanja, prenosi SEEbiz.

Prema podacima Međunarodne organizacije za kafu (ICO), globalni izvoz u tekućoj godini je pao za 0,3 odsto na 138,6 miliona vreća.

Ispodprosječne padavine u Brazilu smanjile su prinose i kvalitet zrna, dok je uragan u Centralnoj Americi uništio dio zaliha.

Kašnjenja u isporuci zbog nedostatka kontejnera dodatno ograničavaju ponudu, a jačanje brazilskog reala dodatno povećava cijenu kafe jer smanjuje profitabilnost izvoza proizvođača.

Do kraja godine očekuje se da će cijena arabike stabilizovati u rasponu od 400-430 centi po funti.

Podijeli:

Tagovi:

Kafa

tržište

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније

Ekonomija

Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

18 h

0
Каран: Обиласком привредника види се и какво је образовање потребно Српској

Ekonomija

Karan: Obilaskom privrednika vidi se i kakvo je obrazovanje potrebno Srpskoj

18 h

0
Додик и Каран разговарали са привредницима

Ekonomija

Dodik i Karan razgovarali sa privrednicima

18 h

0
Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

Ekonomija

Novi talas poskupljenja u BiH: Evo šta je na udaru

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner