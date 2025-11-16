Novi talas poskupljenja u BiH: Evo šta je na udaru

Porast troškova života u BiH postaje sve izraženiji, a najave novih poskupljenja dodatno zabrinjavaju građane koji svakodnevno prate rast cijena.

Inflacija u Bosni i Hercegovini dvostruko je veća nego u Evropskoj uniji, pokazuju podaci Evrostata i Agencije za statistiku BiH. Tako je u septembru inflacija u BiH iznosila 4,2%, dok je u Evropskoj uniji bila 2,2%.

Iz Agencije za statistiku BiH naveli su da je nivo cijena u septembru, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši za 4,2%, piše Večernji list BiH.

Hrana pod najvećim udarom

"Prosječan rast cijena zabilježen je u kategorijama: hrana i bezalkoholna pića za 7,8%, alkoholna pića i duvan za 3,9%, stanovanje i režijski troškovi za 2,3%, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje domaćinstva za 1,3%, zdravstvo za 5,9%, komunikacije za 1,7%, rekreacija i kultura za 4,8%, obrazovanje za 3,6%, restorani i hoteli za 8%, te ostala dobra i usluge za 3%.

Pad cijena zabilježen je u kategorijama: od‌jeća i obuća za 7,5% te prevoz za 0,8%", navodi se iz Agencije za statistiku BiH.

S druge strane, iz Evrostata su saopštili da je inflacija u evrozoni u septembru porasla na 2,2% sa dva odsto u avgustu – najviši nivo u posljednjih pet mjeseci. Rast cijena usluga i nešto manji pad cijena energenata uticali su na ukupno povećanje. Temeljna inflacija ostala je na 2,3%, što pokazuje da inflatorni pritisci i dalje traju.

Prema njihovim podacima, cijene hrane, alkohola i duhana porasle su za 3%. To znači da su i dalje više nego prošle godine, ali je rast ipak usporen u odnosu na august, kada je iznosio 3,2%. Cijene industrijskih proizvoda ostale su stabilne, dok su energenti nastavili padati sporijim tempom – ovog puta za 0,4%, u odnosu na pad od 2% mjesec ranije.

Prognoze za BiH nisu ohrabrujuće

Građani BiH najviše troše na hranu, a upravo su prehrambeni proizvodi poskupjeli skoro duplo više od ukupne inflacije – čak 7,8%. To značajno opterećuje kućne budžete, a nažalost, rast cijena hrane mogao bi se nastaviti.

Poskupljenja hrane i ostalih roba odavno nisu novost, jer su građani stalno suočeni s novim talasima povećanja cijena. Prema svemu sudeći, i kraj ove i početak naredne godine bit će obilježeni novim rastom cijena, koji bi mogao biti lančan.

Dodatni pritisak stvorila je i najava povećanja minimalne plate u Republici Srpskoj od januara sljedeće godine. Nakon ove objave uslijedila su upozorenja privrednika da će rast minimalca gotovo sigurno izazvati i rast cijena.

Brašno, jaja i osnovne namirnice mogle bi dodatno poskupjeti

Potpredsjednik Unije poslodavaca RS-a Saša Trivić upozorio je da će "s novim povećanjem najniže plate od sljedeće godine stići i novi val poskupljenja".

Ekonomisti dijele isto mišljenje – povećanje minimalne plate povećaće troškove proizvodnje, što će neminovno uticati na daljnji rast cijena.

Gorivo je već poskupjelo, a najavljeno je novo povećanje. Mlinari takođe ne isključuju mogućnost rasta cijena brašna.

"Vreća od 25 kg brašna tip 500 trenutno košta oko 22,50 KM. Ako gorivo i struja dodatno poskupe, ni cijena brašna neće ostati ista", navode mlinari.

Zbog situacije na svjetskom tržištu očekuje se i rast cijena kafe, kakaa i svih proizvoda koji ih sadrže. Problem su i lješnjaci, čija cijena raste, pa će i čokolade i ostali proizvodi koji ih koriste vjerovatno poskupjeti.

Peradari najavljuju da će cijena jaja porasti za 10 do 12%.

Predrag Miličić, direktor Agreksa i predsjednik Zajednice peradara RS-a, kaže da su razlozi tržišna kretanja i rast proizvodnih troškova.

"Cijene će porasti za oko 25 do 30 feninga na 10 jaja, što je povećanje od oko 12%", izjavio je Miličić, dodajući da se nakon toga može očekivati još jedan skok cijena, ali za sada nije poznato koliki.

BiH, prema njegovim riječima, trenutno ima najpovoljnije cijene jaja u regionu – od 3,50 do 3,70 KM za 10 komada, dok se u akcijama mogu naći i ispod tri marke.

(Tuzlanski.ba)