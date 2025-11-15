Logo
Drugo najveće zaduženje u istoriji Njemačke

Izvor:

B92

15.11.2025

16:16


Nadležni odbor njemačkog Bundestaga odobrio je nakon 15 sati rada nacrt budžeta za 2026. koji donosi drugo najveće zaduživanje u istoriji zemlje.

Dokument predviđa ukupne rashode od 524,5 milijardi evra, uključujući 58,3 milijarde za investicije, kao i gotovo 98 milijardi evra novih državnih dugova, što je za oko osam milijardi više u odnosu na prvobitni nacrt.

Kada se uključe posebni fondovi za infrastrukturu, klimatsku neutralnost i Bundesver, Njemačka se zadužuje za ukupno oko 180 milijardi evra, što je nivo viđen samo tokom pandemije 2021. godine.

Opozicione stranke oštro kritikuju plan. Stranka AfD upozorava na "gigantske dugove", posebno zbog rasta kamatnih troškova u narednim godinama. Poslanik Zelenih Sebastijan Šefer ocijenio je da koalicija nije iskoristila trenutak za strukturne promene i optužio vladu na loše koristi investicione fondove koje se finansiraju kreditima.

Ljevičarska opozicija kritikovala je rast rashoda za odbranu, uz ocenu da nedostaju suštinske reforme u oblasti socijalne zaštite, prenosi radio stanica Dojčlandfunk.

Iz redova vladajuće koalicije poručuju da je budžet fokusiran na rast, bezbjednost i socijalni balans. Socijaldemokratski poslanik Denis Rudolf naveo je da su investicije, procijenjene na skoro 120 milijardi evra godišnje, tri puta više nego u periodu prije pandemije, te da će sredstva biti usmerena u željeznicu, puteve, obrazovanje i digitalizaciju.

Završna rasprava i glasanje o budžetu zakazani su za period od 25. do 28. novembra u Bundestagu.

(b92)

