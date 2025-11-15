Gašpar: Novi realizam Vašingtona i kraj epohe nadzirane demokratije

Izvor:
SRNA
15.11.2025
10:10
Komentari:0
Saradnik poslanika AfD-a u Bundestagu Filip Gašpar ističe da se SAD, nakon četvrt vijeka međunarodne uprave u BiH i tri decenije formalnog mira, povlače iz uloge "vaspitača" i ukazuje da novi realizam Vašingtona ne znači kraj podrške BiH, već kraj epohe u kojoj je Zapad vjerovao da se demokratija može trajno nadzirati.
Gašpar navodi da Vašington stavlja fokus na pragmatičnu stabilnost, ne iz ravnodušnosti, već iz saznanja.
- U Sarajevu ovaj novi realizam izaziva pomiješana osjećanja. Politička elita strahuje da će OHR izgubiti na težini ako SAD drže distancu. U Banjaluci to se tumači kao potvrda da je Vašington prepoznao granice vlastite politike. U oba slučaja BiH ostaje zavisna, materijalno, diplomatski i mentalno - istakao je Gašpar u autorskom tekstu za "Berliner cajtung".
On napominje da Berlin ostaje u ulozi "vaspitača", jer smatra međunarodnu kontrolu dijelom evropske odgovornosti koja se u Vašingtonu posmatra kao opterećenje.
- Gotovo 30 godina nakon mirovnog sporazuma iz Dejtona, BiH ostaje ispit zapadne politike reda, ujedno i ogledalo promijenjenih prioriteta. Sporazum 1995. godine donio je mir, ali ne i političku samostalnost - navodi Gašpar koji je i politički savjetnik i esejista.
On je ukazao i na kompleksno uređenje BiH, koje omogućava političku zaštitu tri konstitutivna naroda, ali i na poziciju visokih predstavnika koji snagu crpe iz grupe zemalja bez međunarodnopravne osnove, a ne UN.
- Budući da Savjet bezbjednosti UN nije potvrdilo imenovanje Kristijana Šmita, Rusija i Kina ga do danas ne priznaju. U Banjaluci vlada uvjerenje da oslabljivanje Šmita nije napad na mir, već obnova ravnoteže iz Dejtona - istakao je Gašpar.
On kaže da Hrvati u BiH doživljavaju današnji poredak kao nepravdu, te da hrvatski predstavnici godinama zahtijevaju reformu izbornog zakonodavstva koja bi im omogućila da sami biraju svog člana Predsjedništva BiH.
- Zagreb podržava ovaj zahtjev diplomatski, Brisel pokazuje razumijevanje, ali izbjegava pritisak na Sarajevo. Za Hrvate je Dejton manje zaštitni sporazum nego neispunjeno obećanje - ravnopravnost bez težine - naveo je Gašpar.
On kaže da svaki od tri naroda vidi poslijeratni poredak kroz vlastito istorijsko iskustvo u kojem za Bošnjake ostaje garancija protiv podjele, za Hrvate nedovršeno obećanje ravnopravnosti, a za Srbe simbol spoljnog nametanja.
-- To objašnjava zašto svaka veća reforma propada na različitim strahovima. BiH posjeduje spoljni oblik demokratije, ali ne i njenu unutrašnju suverenost. Nije propala zemlja, već upravljana, polutrajna struktura upravljane suverenosti, koja funkcioniše, ali ne djeluje slobodno - istakao je Gašpar.
Gašpar navodi da je visoki predstavnik prvobitno trebao djelovati kao posrednik u procesima, ali da je postao "najmoćniji akter".
- Njemački političar CSU-a Kristijan Šmit raspolaže ovlašćenjima koje su u Evropi jedinstvena. Njegovo imenovanje nikada nije potvrdio Savjet bezbjednosti UN, jer su Rusija i Kina uložile veto, ali zapadne države ga priznaju - istakao je Gašpar.
On je dodao da je institucija visokog predstavnika prvobitno bila zamišljena kao privremeni mehanizam, ali da se pretvorila u trajnu paralelnu vladu.
- Ono što je nekad bilo zamišljeno kao hitno rješenje za osiguranje mira, razvilo se u neku vrstu kolonijalnog ostatka u srcu Evrope. Njegovo postojanje podsjeća na to da je Zapad stvorio poredak koji stabilnost zamjenjuje spoljnom kontrolom. U vremenu u kojem Evropa širom svijeta promoviše samoopredjeljenje, BiH ostaje mjesto gdje ovaj princip vrijedi samo ograničeno. I Njemačka je u tome od početka igrala glavnu ulogu - smatra Gašpar.
Gašpar je u autorskom tekstu za "Berliner cajtung" naveo je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen od suda u Sarajevu jer nije poštovao dekrete Šmita.
- Izabrani predsjednik je kažnjen zato što je prekršio zakon koji je donio neizabrani stranac. Presuda je internacionalno izazvala naslovne stranice i produbila podjelu - naveo je Gašpar.
On je ukazao da se teško može zamisliti da se na ovaj način može osigurati mir.
- Njegov slučaj pokazao je da se nadzor i krivično gonjenje u BiH već odavno prepliću i da međunarodna kontrola ne samo da nadgleda, već vlada - istakao je Gašpar.
On kaže da se u međuvremenu dogodio zaokret američke spoljne politike i da su SAD ukinule sve sankcije zvaničnicima Republike Srpske, te uputile jasnu poruku da nakon tri decenije odgovornost za stabilnost leži na izabranim predstavnicima.
Najnovije
Najčitanije
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Trenutno na programu