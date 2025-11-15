Velika akcija Evropola: Razbijena međunarodna kriminalna mreža

Evropol je realizovao veliku akciju koja je bila usmjerena na razbijanje međunarodne kriminalne mreže koja je nabavljala ključne hemikalije koje se koriste za proizvodnju metamfetamina, a djelovala je širom Evrope.

Vlasti iz Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunije i Moldavije, uz podršku Evropola, učestvovale su u istrazi.

Eurojust je osnovao i finansirao zajednički istražni tim čeških, rumunskih i moldavskih vlasti, što im je omogućilo praćenje toka ilegalnih supstanci i komunikacija te prikupljanje dokaza za krivično gonjenje kriminalne grupe.

Uhapšeno je 11 osoba u Češkoj, po dvije u Mađarskoj i Moldaviji i jedna u Bugarskoj. Zaplijenjene su tri tajne laboratorije za drogu razotkrivene u Mađarskoj i Moldaviji.

Takođe, oduzeto je više od pet kilograma metamfetamina, 40 kilograma tableta koje sadrže efedrin, 50 litara toluena, 0,5 kg fosfora, 280 kg kaustične sode, 70 kilograma hemijskih ostataka iz proizvodnje metamfetamina i specijaliziranu proizvodnu opremu.

Double blow to synthetic drugs trafficking: Europol supports authorities from Bulgaria, Czechia, Germany, Hungary, Netherlands, Romania & Moldova in two major operations targeting criminal networks.



Read more in our press release: https://t.co/kNqckOrz5u pic.twitter.com/CQF4uYLiy0 — Europol (@Europol) November 14, 2025

Zaplijenjena su dva vozila korištena za prevoz droge, elektronski uređaji i novac.

Osumnjičeni su bili uključeni u svaku fazu lanca proizvodnje droge – uvozili su hemikalije, proizvodili sintetičke droge i krijumčarili ih u avionima i u skrivenim odjeljcima vozila kako bi izbjegli otkrivanje od strane vlasti.

Istraga je trajala više od dvije godine, a posljednja akcija održana je 4. i 5. novembra 2025. godine, a rezultirala je sa četiri hapšenja. Tada je zaplijenjeno i 67.000 evra u gotovini u Mađarskoj.

Istraga je otkrila da su hemikalije transportovane iz Kine u luke Hamburg i Roterdam.

Tamo su ih članovi kriminalne mreže prikupljali i slali u Mađarsku radi distribucije. Počinioci su djelovali u mnogim evropskim zemljama i imali su kapacitet da snabdijevaju velike količine proizvoda i hemikalija, omogućavajući proizvodnju droge u velikim razmjerima, prenosi Kliks.