Velika akcija Evropola: Razbijena međunarodna kriminalna mreža

Izvor:

Agencije

15.11.2025

08:32

Foto: Printscreen / X

Evropol je realizovao veliku akciju koja je bila usmjerena na razbijanje međunarodne kriminalne mreže koja je nabavljala ključne hemikalije koje se koriste za proizvodnju metamfetamina, a djelovala je širom Evrope.

Vlasti iz Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunije i Moldavije, uz podršku Evropola, učestvovale su u istrazi.

Eurojust je osnovao i finansirao zajednički istražni tim čeških, rumunskih i moldavskih vlasti, što im je omogućilo praćenje toka ilegalnih supstanci i komunikacija te prikupljanje dokaza za krivično gonjenje kriminalne grupe.

Uhapšeno je 11 osoba u Češkoj, po dvije u Mađarskoj i Moldaviji i jedna u Bugarskoj. Zaplijenjene su tri tajne laboratorije za drogu razotkrivene u Mađarskoj i Moldaviji.

Takođe, oduzeto je više od pet kilograma metamfetamina, 40 kilograma tableta koje sadrže efedrin, 50 litara toluena, 0,5 kg fosfora, 280 kg kaustične sode, 70 kilograma hemijskih ostataka iz proizvodnje metamfetamina i specijaliziranu proizvodnu opremu.

Zaplijenjena su dva vozila korištena za prevoz droge, elektronski uređaji i novac.

Osumnjičeni su bili uključeni u svaku fazu lanca proizvodnje droge – uvozili su hemikalije, proizvodili sintetičke droge i krijumčarili ih u avionima i u skrivenim odjeljcima vozila kako bi izbjegli otkrivanje od strane vlasti.

Istraga je trajala više od dvije godine, a posljednja akcija održana je 4. i 5. novembra 2025. godine, a rezultirala je sa četiri hapšenja. Tada je zaplijenjeno i 67.000 evra u gotovini u Mađarskoj.

Istraga je otkrila da su hemikalije transportovane iz Kine u luke Hamburg i Roterdam.

Tamo su ih članovi kriminalne mreže prikupljali i slali u Mađarsku radi distribucije. Počinioci su djelovali u mnogim evropskim zemljama i imali su kapacitet da snabdijevaju velike količine proizvoda i hemikalija, omogućavajući proizvodnju droge u velikim razmjerima, prenosi Kliks.

Evropol

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

