Tramp potvrdio tužbu protiv BBC-a uprkos izvinjenju: Tražiću im najmanje milijardu dolara

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će tužiti britanski javni servis BBC za iznos između milijardu i pet milijardi dolara zbog načina na koji je montiran njegov govor u emisiji "Panorama".

''Tužićemo ih. Tužićemo ih za iznos između milijardu i pet milijardi dolara, vjerovatno sljedeće nedjelje. Moramo to da uradimo, čak su i priznali da su varali. Ne da nisu mogli da to ne urade. Varali su. Izmijenili su riječi koje su izašle iz mojih usta'', rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

BBC se u četvrtak zvanično izvinio američkom predsjedniku zbog "greške u procjeni", ali je saopštio da se "ne slaže da postoji osnova za tužbu za klevetu", prenosi Skaj njuz.

Tramp je najavio da će o svemu razgovarati i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, tvrdeći da je "narod Ujedinjenog Kraljevstva veoma ljut" zbog incidenta.

List "Dejli telegraf" je ranije prenio da je interni dopis BBC-a upozorio na način na koji je montiran Trampov govor od 6. januara 2021, prikazan u dokumentarcu "Trump: A Second Chance?", emitovanom nedjelju dana prije izbora 2024. godine.

Montaža je spajala isječke govora tako da izgleda kao da je Tramp rekao da će sa pristalicama pješice da ode do Kapitola kako bi se "borio kao lud".

Nakon negativnih reakcija, generalni direktor BBC-a Tim Dejvi i direktorka BBC News-a Debora Ternes podnijeli su ostavke.

U zvaničnom izvinjenju u četvrtak, BBC je saopštio da program više neće biti emitovan u postojećem obliku.

Istovremeno je poručeno da javni servis "iskreno žali" zbog načina na koji je video montiran, ali i da "ne postoji osnova za tužbu za klevetu".

Trampovi advokati ranije ove nedjelje su prijetili tužbom od milijardu dolara ukoliko se BBC ne izvini, ne povuče snimak i ne nadoknadi mu štetu.

Pravni stručnjaci, međutim, navode da bi Tramp imao poteškoća da slučaj iznese pred sud i u Velikoj Britaniji i u SAD.

Rok za tužbu u Britaniji je istekao, jer je dokumentarac emitovan u oktobru 2024. godine, a program nije emitovan u SAD, što otežava dokazivanje štete.

BBC je saopštio da istražuje nove navode, objavljene u "Telegrafu", da je i emisija "Njuznajt" selektivno montirala deo Trampovog govora u izvještaju iz juna 2022.

Portparol emitera rekao je da se BBC "drži najviših uređivačkih standarda" i da se cijeli slučaj istražuje.