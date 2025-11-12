Tramp traži pomilovanje za Netanijahua

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je pismo izraelskom predsjedniku Isaku Hercogu u kojem ga poziva da pomiluje premijera Izraela Benjamina Netanijahua, nazvavši njegovo suđenje za korupciju "politički motivisanim" i "neopravdanim".

- Čast mi je da vam pišem u ovom istorijskom trenutku, jer smo zajedno upravo obezbjedili mir koji se tražio najmanje 3.000 godina - naveo je Tramp u pismu koje je, prema izvorima iz Jerusalima, Hercog primio jutros, prenio je "Tajms of Izrael".

Tramp je u poruci ocijenio da je Netanijahu bio "impozantan i odlučan lider u ratnom vremenu" i da sada "vodi Izrael u period mira", dodajući da je njegovo pomilovanje "ključni korak ka ujedinjenju zemlje".

- Uspostavili smo odličan odnos i složili smo se čim sam inaugurisan u januaru da fokus mora da bude na vraćanju talaca i postizanju trajnog mira. Sada, kada smo postigli te neviđene uspjehe, vrijeme je da omogućimo Bibiju da ujedini Izrael tako što će da ga pomiluje i okonča taj zakon jednom zauvek - napisao je Tramp.

Tramp je istakao da "apsolutno poštuje nezavisnost izraelskog pravosuđa", ali da optužnice protiv premijera vidi kao "neopravdano političko gonjenje".

Netanijahu se suočava sa suđenjem koje traje od 2020. godine po optužbama za podmićivanje, prevaru i zloupotrebu povjerenja u tri odvojena slučaja korupcije. Proces još nije blizu kraja, a izraelski premijer negira sve optužbe i tvrdi da je žrtva političkog progona.

Kabinet Hercoga saopštio je da "predsjednik gaji veliko poštovanje prema predsjedniku Trampu i zahvalnost za njegovu nepokolebljivu podršku Izraelu", ali je dodala da "svako ko traži pomilovanje mora da podnese zvaničan zahtjev u skladu sa utvrđenim procedurama".

Prema izraelskom zakonu, predsjednik može da pomiluje osobu čak i prije okončanja sudskog postupka ako se procjeni da je to u javnom interesu.

Međutim, zahtjev mora da podnese osuđeni ili član njegove uže porodice.

Netanijahu ili njegovi rođaci to još nisu učinili, iako je izraelski Kanal 13 prošlog mjeseca prenio da se u njegovom kabinetu razgovara o mogućnosti da premijerova supruga, Sara Netanijahu, podnese takav zahtjev.