Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

12:41

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Mađarska policija uhapsila je ženu (31) koja je osumnjičena da je 8. novembra otela novorođenče iz jednog stana u blizini Budimpešte. Detalje slučaja iznio je na konferenciji za novinare pukovnik Tamaš Norbert Baricska, koji je naveo da je otmičarka uspjela da prevari majku djeteta, predstavljajući se kao zaposlena u fondaciji koja pomaže porodicama sa malom djecom.

Prema izvještaju policije, majka je 6. novembra na ulici upoznala nepoznatu ženu koja joj je ponudila pomoć u vidu bebi-opreme i vaučera za kupovinu stvari za bebu u apoteci. Dve dana kasnije, dogovorile su se da se nađu u stanu gdje je žena živjela s djetetom. Osumnjičena, koja se predstavila kao Renata, ponudila se i da pričuva bebu i drugu djecu, dok majka ode da uzme nešto od kolege.

Gugl

Nauka i tehnologija

Gugl optužen za nezakonito praćenje korisnika

Kada se majka nakon dvadeset minuta vratila, shvatila je da je prevarena i da bebe nema. Odmah je pozvala policiju.

Nekoliko sati kasnije, stigla je nova prijava sa ginekološke klinike u Budimpešti. Nepoznata osoba je donijela bebu i stavila je u inkubator, nosila je periku i tvrdila da je dijete njeno. Zahvaljujući snimcima nadzornih kamera i podacima o taksiju, policija je rekonstruisala njeno kretanje i ubrzo uspjela da je identifikuje.

Žena je uhvaćena nakon što je ponovo kontaktirala majku i dogovorila novi susret. U policiji je priznala zločin i rekla da se kaje.

"Osumnjičena nije mogla da ima djecu, ali je jako željela bebu. Pojavila se kod kuće sa ovim djetetom i željela je da se pretvara da je njeno, ali je ubrzo odustala od toga", izjavio je pukovnik Baricska.

посао

Hronika

Radove naplatio 18.000 KM, a nije ih ''provukao'' kroz knjige

Beba, stara svega osam dana, nije povrijeđena i odmah je vraćena majci.

Protiv osumnjičene žene pokrenut je postupak zbog protivzakonitog lišavanja slobode maloljetnog lica, za šta joj prijeti kazna do pet godina zatvora.

