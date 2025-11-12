Ceca pokreće novi biznis sa prasićima

Sin najveće balkanske zvijezde, Veljko Ražnatović posjeduje farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gdje je nedavno kupila plac.

Veljko Ražnatović je godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živio u Titelu, a nedavno su donijeli odluku da se ponovo presele u Beograd.

Veljko je jednom prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

– Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživan na rijeci, u divljini, brdu… Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu – rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

– Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji – reko je on u “Laganom potkastu”.

Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

– Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada – pričao je komšija za domaće medije.

Inače, Ceca Ražnatović pohvalila se da je kupila njivu na Avali gdje će pokrenuti novi biznis.

– Planiram da zidam farmu prasića. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, odnosno negu životinja. Istina je da sam kupila njivu – otkrila je Ceca za “Blic”.

Kako su ekipi “Blica” rekle komšije, Ceca je plac kupila blizu vile Mare i Mileta Kitića.