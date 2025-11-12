Logo
Large banner

Ceca pokreće novi biznis sa prasićima

12.11.2025

12:23

Komentari:

0
Цеца покреће нови бизнис са прасићима

Sin najveće balkanske zvijezde, Veljko Ražnatović posjeduje farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gdje je nedavno kupila plac.

Veljko Ražnatović je godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živio u Titelu, a nedavno su donijeli odluku da se ponovo presele u Beograd.

68012df49e60b policija rs

Hronika

''Ko proda Srbinu kuću, neka mu umru djeca'': Policija istražuje događaj u Novom Gradu

Veljko je jednom prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

– Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživan na rijeci, u divljini, brdu… Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu – rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

– Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovdje ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji – reko je on u “Laganom potkastu”.

шине-воз

Srbija

Pokušaj krađe kablova ugrozio bezbjednost vozova

Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

– Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada – pričao je komšija za domaće medije.

Inače, Ceca Ražnatović pohvalila se da je kupila njivu na Avali gdje će pokrenuti novi biznis.

– Planiram da zidam farmu prasića. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, odnosno negu životinja. Istina je da sam kupila njivu – otkrila je Ceca za “Blic”.

Kako su ekipi “Blica” rekle komšije, Ceca je plac kupila blizu vile Mare i Mileta Kitića.

Podijeli:

Tag:

Ceca Ražnatović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Region

Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

4 h

0
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

Region

U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

4 h

0
Ударио пјешака на пјешачком!

Hronika

Udario pješaka na pješačkom!

4 h

0
Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Svijet

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

4 h

0

Više iz rubrike

Жика јакшић водитељ

Scena

Žika Jakšić kupio grobno mjesto pored Saše Popovića

7 h

0
Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Scena

Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim

8 h

0
Шта се десило са најуспјешнијом српском мисицом?

Scena

Šta se desilo sa najuspješnijom srpskom misicom?

22 h

0
За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Scena

Za VIP sto na koncertu Aleksandre Prijović treba raditi mjesec dana

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

15

56

Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner