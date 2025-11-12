U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova nedaleko Rijeke pronašli dve osobe, od kojih je jedna davala znakove života.

Ženska osoba je prevezena u KBC Rijeka, dok je muškarac preminuo na licu mjesta, piše Večernji list.

Hronika Udario pješaka na pješačkom!

U toku je uviđaj, a kada se on završi biće poznato više detalja i okolnosti nesrećnog događaja, piše Telegraf.