U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

Telegraf

12.11.2025

11:52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота
Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova nedaleko Rijeke pronašli dve osobe, od kojih je jedna davala znakove života.

Ženska osoba je prevezena u KBC Rijeka, dok je muškarac preminuo na licu mjesta, piše Večernji list.

Hronika

Udario pješaka na pješačkom!

U toku je uviđaj, a kada se on završi biće poznato više detalja i okolnosti nesrećnog događaja, piše Telegraf.

pronađeno tijelo

