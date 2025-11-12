U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

Izvor:
Telegraf
12.11.2025
11:52
Komentari:0
Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova nedaleko Rijeke pronašli dve osobe, od kojih je jedna davala znakove života.
Ženska osoba je prevezena u KBC Rijeka, dok je muškarac preminuo na licu mjesta, piše Večernji list.
Hronika
Udario pješaka na pješačkom!
U toku je uviđaj, a kada se on završi biće poznato više detalja i okolnosti nesrećnog događaja, piše Telegraf.
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
25
16
20
16
19
16
06
Trenutno na programu