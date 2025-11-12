Tijelo muškarca izvučeno iz Jadrana

U utorak u ranim jutarnjim satima u mjestu Žaborić pored Šibenika građani su u moru primjetili tijelo muškarca.

Beživotno tijelo pronađeno je u plitkoj priobalnoj zoni i građani su odmah pozvali policiju.

Utvrđeno je da je riječ o 49-godišnjem državljaninu Slovačke, a na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela, saopštila je šibenska policija.

U ovom trenutku nije poznato kako je nesrećni muškarac završio u vodi, ni kako je stradao.

Tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice u Šibeniku.

Uzrok smrti utvrdiće istraga.