Tijelo muškarca izvučeno iz Jadrana

Izvor:
Telegraf
12.11.2025
09:58
Komentari:0
U utorak u ranim jutarnjim satima u mjestu Žaborić pored Šibenika građani su u moru primjetili tijelo muškarca.
Beživotno tijelo pronađeno je u plitkoj priobalnoj zoni i građani su odmah pozvali policiju.
Utvrđeno je da je riječ o 49-godišnjem državljaninu Slovačke, a na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela, saopštila je šibenska policija.
U ovom trenutku nije poznato kako je nesrećni muškarac završio u vodi, ni kako je stradao.
Tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice u Šibeniku.
Uzrok smrti utvrdiće istraga.
