Logo
Large banner

Tijelo muškarca izvučeno iz Jadrana

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

09:58

Komentari:

0
Тијело мушкарца извучено из Јадрана
Foto: Pixabay

U utorak u ranim jutarnjim satima u mjestu Žaborić pored Šibenika građani su u moru primjetili tijelo muškarca.

Beživotno tijelo pronađeno je u plitkoj priobalnoj zoni i građani su odmah pozvali policiju.

Бахата вожња

Hronika

Novi slučaj divljanja u BiH: Vozio 95 preko ograničenja i sve snimio

Utvrđeno je da je riječ o 49-godišnjem državljaninu Slovačke, a na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela, saopštila je šibenska policija.

U ovom trenutku nije poznato kako je nesrećni muškarac završio u vodi, ni kako je stradao.

Tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice u Šibeniku.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova kritikovala Bi-Bi-Si zbog iskrivljavanja Trampovog govora: Monstruozan zločin

Uzrok smrti utvrdiće istraga.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Šibenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак учење бојице учионица школа

Svijet

Dječak (9) prodao bicikl kako bi otišao na takmičenje: Kući se vratio sa zlatnom medaljom

2 h

0
Кијев планирао убиство митрополита Тихона

Svijet

Kijev planirao ubistvo mitropolita Tihona

2 h

0
Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима

Hronika

Akcija "NID": Pretresi u tri grada zbog međunarodne trgovine ljudima

2 h

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Tajna skladnog braka krije se u ovim sitnicama

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Nesvakidašnji slučaj u Hrvatskoj: Policajac završio u pritvoru zbog zastrašivanja kriminalaca

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Grad Zagreb zabranio "Za dom spremni" na koncertima i javnim događajima

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Skupština Zagreba će raspravljati po hitnom postupku o zabrani ustaškog pokliča "za dom spremni"

17 h

0
Пензионер пријавио хакера, па се испоставило да је "хакер" био он

Region

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner