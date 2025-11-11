Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

Izvor:
11.11.2025
17:06
Porečka policija završila je neobično kriminalističko istraživanje nad 78-godišnjakom koji je lažno prijavio krivično djelo, a sada se i sam suočava s prijavom, objavila je istarska policija.
Muškarca sumnjiče da je tokom maja ove godine, putem advokata, prijavio kako nepoznati počinilac s njegove e-mail adrese šalje poruke.
Tvrdio je da mu je neko neovlašteno pristupio računu i komunicirao u njegovo ime.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 78-godišnjak lažno prijavio krivično djelo.
Indeks prenosi da je policija otkrila da je upravo on sam slao poruke sa svoje elektronske pošte.
Zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela lažnog prijavljivanja, protiv njega je nadležnom državnom tužilaštvu podnesena krivična prijava.
