Ko puca na Crnogorce: Odjekivali hici sa kosovske strane

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović otkrio je danas u Skupštini da se i dalje ne zna ko stoji iza brojnih pucnjava na Štedimu, a vjeruje se da su hici došli "sa kosovske strane".

Tokom skupštinske sjednice poslanik Demokratske Crne Gore Albin Ćeman pitao je o incidenatima na Štedimu u julu 2024. godine i avgustu ove godine, kada su iz vatrenog oružja oštećene kabine žičare na Ski centru Hajla-Štedim.

Ćeman je rekao da ministar treba da odgovori na pitanje o tome koliko je ukupno bilo takvih incidenata sa kosovske strane, i šta zvanične crnogorske institucije preduzimaju da sa Prištinom komuniciraju na planu otkrivanja počinilaca.

Košarka Otkriveno zašto je Bogdanović opet "zakucan" za klupu

Kako je rekao, tužilaštvo u Rožajama istažuje dva incidenta, a sve sumnje, prema medijima, ukazuju da su hici došli sa kosovske strane.

Šaranović je rekao da je informisano Ministarstvo spoljnih poslova, kako bi se problem riješio diplomatskim kanalima. On je rekao da je evidentirano sedam slučajeva pucnjave, odnosno "šenlučenja sa kosovske strane".

U julu prošle godine, kako je rekao, pucano je sa više hitaca i sa više strana na objekat, a policija tzv. Kosova još nije evidentirala počinioce. U avgustu ove godine je, dodao je, došlo do upotrebe vatrenog oružja i objekat na Hajli je pogođen.

Svijet Stravičan snimak rušenja turskog vojnog aviona

Kazao je da je sa "kosovskom stranom dogovoreno postojanje zajedničkih patrola, uz osmatranje iz vazduha".

"Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je 17. septembra uputilo verbalnu notu gdje se skreće pažnja na učestalost povrede granice, i iskazano je očekivanje da će počinioci biti identifkovani", rekao je ministar, prenosi RTCG.

On je rekao da je 22. septembra predstavnica MVP Crne Gore razgovarala sa ambasadorkom tzv. Kosova, gdje je iskazan protest i očekivanje da se počinoci identifikuju, a 30. septembra ambasador Crne Gore Bernard Čobaj je sa direktorom policije tzv. Kosova razgovarao o incidentima ali je navedeno da nisu pronašli osumnjičene niti su našli osnov sumnje da su hici ispaljeni sa kosovske strane.

Rožajsko tužilaštvo je izvršilo uviđaj, dodao je, i komuniciralo je sa organima tzv. Kosova na planu utvrđivanja svih činjenica.