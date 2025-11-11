Štrbac: Ishod suđenja Fehiru zavisi od spisa iz Hrvatske

Direktor Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je Srni da ishod suđenja u Beogradu Krunoslavu Fehiru, optuženom za zločine nad Srbima u Osijeku, zavisi od toga da li će sud prihvatiti da je riječ o presuđenoj stvari ili će postupak biti nastavljen, uz izricanje minimalne kazne.

Pred Odjeljenjem za ratne zločine u Beograd sutra bi trebalo da počne suđenje bivšem hrvatskom vojniku Fehiru za zločine protiv srpskih civila u Osijeku početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u procesu u kojem je optužen za organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

Štrbac je naveo da su srpski sudski organi zatražili od Hrvatske dokumentaciju iz predmeta protiv Branimira Glavaša, osuđenog za zločine nad Srbima u Osijeku, u kojem je Fehir bio zaštićeni krunski svjedok i oslobođen krivice, te da će sud, ukoliko ti spisi nisu dostavljeni, najvjerovatnije odgoditi početak suđenja.

Prema njegovim riječima, ako se utvrdi da je riječ o već presuđenoj stvari, postupak bi trebalo da bude obustavljen i optuženi oslobođen, a u suprotnom je moguće da Fehir bude osuđen na minimalnu ili uslovnu kaznu, jer je optužen za takozvani "privilegovani" oblik ratnog zločina za koji je zakonom predviđena najblaža kazna od godinu dana.

Štrbac je podsjetio da su Hrvati protiv Fehira obustavili postupak, što bi značilo da bi to bio osnov da se obustavi i ovo suđenje u Beogradu, jer se dva puta o istoj stvari ne može suditi, što je univerzalno načelo.

"Za osnovne oblike krivičnog dijela ratnih zločina predviđene su kazne od pet do 20 godina, a za ovaj privilegovani slučaj je predviđena kazna od jedne godine, kao minimum", naveo je Štrbac.

On je istakao da je Fehir "pozitivna" ličnost za Srbe, jer da nije bilo njega, ne bi bila otkrivena Glavaševa grupa, zločini protiv Srba, i ne bi Glavašu bilo suđeno u Hrvatskoj, dok je negativna ličnost za većinu Hrvata.

"Što se nas tiče iz `Veritasa`, pa i većine Krajišnika koje sam konsultovao, on je za nas pozitivna ličnost, jer je razotkrio te strahote koje su se dešavale prema Srbima u Osijeku. Iako je Fehir sve priznao i pokajao se. Treba uzeti u obzir da je bio maloljetan i da je vrednije ovo što je razotkrio od zla koje je počinio", rekao je Štrbac.

On je podsjetio da je Glavaš na osnovu Fehirovog iskaza osuđen u Hrvatskoj, mada još nepravosnažno na sedam godina.

"Fehir je sve odavno ispričao, pokajao se i ne očekujem da će se na ovom suđenju čuti bilo šta novo. On se pokajao", rekao je Štrbac, te ocijenio da ovaj postupak ne šalje dobru poruku onima u Hrvatskoj koji bi takođe imali hrabrosti da progovore o zločinima na Srbima.

Štrbac je podsjetio da se Fehir brani pričom koju je davno ispričao i novinarima i hrvatskim pravosudnim organima da je bio maloljetan kada je došao kod Glavaša u jedinicu i kada se desio slučaj kada su dvojicu Srba zatvorili u garažu, gdje je bio Glavašev štab, koje su mučili, a jednog, Čedomira Vučkovića, natjerali da popije kiselinu iz akumulatora.

Jedan od Srba, Vučković je u agoniji istrčao iz te garaže, a napolju je na njega pucao Fehir, koji je čuvao stražu, dok je kasnije vještačenjem tokom postupka Glavašu i drugim u Hrvatskoj, utvrđeno da je taj Srbin preminuo od posljedica kiseline, a ne Fehirovih metaka.

Početkom avgusta Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Fehira, koji je uhapšen je 15. juna, prilikom ulaska u Srbiju kao taksista, pošto se bavio taksiranjem kao penzionisani policajac.

Krunoslav Fehir je kao maloljetnik bio pripadnik Branimirove osječke bojne, formacije koja je bila direktno potčinjena Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice /HDZ/ i u to vrijeme najmoćnijem čoveku na području Osijeka, na istoku Hrvatske.

On je kasnije na suđenju GLavašu u Hrvatskoj svjedočio kao zaštićeni svjedok i ispričao o strahotama kojima su bili izloženi Srbi.