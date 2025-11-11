Užas u poznatoj vinariji: Šefovi seksualno uznemiravali radnicu, evo koliku kaznu su dobili

Opštinski sud u Vukovaru nepravosnažno je proglasio krivima dvojicu bivših rukovodilaca jedne poznate slavonske vinarije, 59-godišnjeg Z. F. i 70-godišnjeg J. Š., zbog zlostavljanja i polnog uznemiravanja radnice koja im je bila podređena.

Zlostavljanje zbog kojeg su osuđeni trajalo je nekoliko mjeseci tokom 2017. godine, a presuda je donijeta ovih dana, nakon višegodišnjeg postupka u kojem je više puta bila isključena javnost radi zaštite žrtve.

Prema presudi, Z. F. je proglašen krivim za polno uznemiravanje i zlostavljanje na radu, a J. Š. za bludne radnje.

Vulgarne poruke, pipanje i lavež

Sud je utvrdio da je Z. F., tadašnji poslovođa vinarije, tokom 2016. i 2017. godine više puta radnicu čupao za kosu, hvatao za zadnjicu i upućivao joj vrlo eksplicitne vulgarne komentare seksualne prirode, zbog čega je kod oštećene kasnije došlo do ozbiljnih psihičkih posljedica. Žrtva je navela i da ju je nadređeni čak pratio dok je odlazila u toalet.

Drugi optuženi, J. Š., koji je takođe bio nadređeni u istom preduzeću, osuđen je zbog bludnih radnji počinjenih prema istoj radnici. Sud je zaključio da ju je tokom vožnje s posla, u trenutku kada su ostali sami u automobilu i nakon što je svoju suprugu ostavio kod kuće, neprimjereno dodirivao preko odjeće, uz prateće vulgarne riječi i geste.

Z. F. je tokom cijelog postupka negirao krivicu, tvrdeći da je njegovo ponašanje prema radnicama bilo "isključivo profesionalno". Tvrdio je i da je oštećena "izmislila sve iz osvete" jer nije željela promjenu radne pozicije.

Drugi optuženi je takođe poricao da bi počinio bludne radnje, a tvrdio je i da je žrtva njemu slala seksualne poruke i pokušavala da ostvari seksualne odnose s njim.

Naveo je i da je oštećenoj pomagao, donosio drva i pomagao njenoj porodici te da ju je "vozio s posla iz čiste dobrote", a svoju suprugu je prvu ostavljao jer mu je tako bilo bliže. Njegova supruga je svjedočila u njegovu korist, ali sud njen iskaz nije prihvatio jer ga je ocijenio nelogičnim i usmjerenim na pogodovanje mužu.

Vjerodostojan iskaz žrtve

Sud, međutim, nije prihvatio njegovu odbranu, već je povjerovao iskazu žrtve. Vještaci su potvrdili da je žrtva nakon tih događaja razvila akutnu stresnu reakciju, anksiozno-depresivni poremećaj i tešku depresivnu epizodu, zbog čega je bila i hospitalizovana u Opštoj županijskoj bolnici Vukovar.

"Riječ je o osobi koja prije tih događaja nije imala nikakve psihičke smetnje" naveo je psihijatar, zaključivši da se kod oštećene radilo o "duševno zdravoj osobi koja je naknadno razvila ozbiljne simptome zbog izloženosti stresu i poniženju na radnom mjestu".

Sud je prihvatio iskaz i jedne svjedokinje koja je opisala kako se incident dogodio dok su se vraćale s posla. Osim toga, njihove su odbrane uporno pokušavale da izdvoje poruke iz mobilnog telefona kao nezakonit dokaz, ali je sud to odbio, pa su sve poruke koje joj je slao iskorištene u dokaznom postupku.

Dobili uslovne kazne

Sud je zaključio da su optuženi zloupotrijebili svoj položaj nadređenih i iskoristili odnos zavisnosti zaposlenice od njih, čime su „pokazali upornost, bešćutnost i grubost prema podređenoj osobi“.

"Oštećena je dugotrajno trpila ponašanje svojih nadređenih zbog straha i finansijske zavisnosti. Povjerila se koleginici tek nakon emocionalnog sloma, a nakon što u firmi nije dobila podršku, potražila je ljekarsku pomoć i podnijela krivičnu prijavu", stoji u presudi.

Obojici su izrečene uslovne zatvorske kazne Z. F. od osam mjeseci s rokom provjere od dvije godine, a J. Š. od pet mjeseci s rokom provjere od godinu dana. Sud je odredio i da obojica moraju oštećenoj da isplate po 1.443 evra troškova zastupanja te da snose dio troškova vještačenja i svjedoka.