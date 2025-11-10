Žena pala sa blatobrana, pregazio je traktor

Izvor:
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Podumci u široj okolici Drniša jedna je osoba zadobila teške povrede, saopštila je šibensko-kninska policija.
Nesreća se dogodila kada je 52-godišnji vozač traktora bez registarskih oznaka, s prikolicom ručne izrade, vozio makadamskim putem. Na lijevom blatobranu zadnjeg točka sjedila je 29-godišnja putnica, na mjestu koje nije predviđeno za prevoz putnika.
U jednom trenutku traktor je točkom prešao preko kamena zbog čega je putnica izgubila ravnotežu i pala na tlo, a potom je točak traktora prešao preko njenog tijela.
Povrijeđena 29-godišnjakinja prevezena je u Opštu bolnicu Šibenik, gdje su joj dijagnostikovane teške tjelesne povrede te je zadržana na liječenju.
Protiv 52-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, piše Dnevnik.hr.
