Prokockao pare koje nije imao, ojadio gazdu za više od 30.000 KM

Izvor:

Blic

10.11.2025

12:25

Прокоцкао паре које није имао, ојадио газду за више од 30.000 КМ

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", Odjeljenja bezbjednost Podgorica procesuirali su osobu osumnjičenu za utaju.

Naime, službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prijavljeno je da je S.M. (57), zaposleni u jednom automat klubu u Glavnom gradu Crne Gore na radnom mjestu operatera, u toku dana igrao igru na sreću – rulet, prethodno ne uplativši gotovinu za igranje navedene igre, te oštetivši pravno lice u kojem je zaposlen za iznos od 16.811 evra, navodi se u saopštenju.

Sreća radost

Zanimljivosti

Sutra je najmoćniji dan u godini: Evo šta treba da uradite

Službenici podgoričke policije su, dodaje UP, izašli na lice mjesta gdje su zatekli četiri osobe, od kojih jedna S.M.

"Od svih osoba su prikupljena obavještenja na zapisnik te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama S.M. stiču elementi krivičnog djela utaja", navode u policiji.

Po nalogu tužioca S.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku, prenosi "Blic".

