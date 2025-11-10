Logo
Federalni mediji: Trojka se pokazala nedorasla Dodiku

10.11.2025

12:18

Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику
Foto: ATV

Federalne stranke "trojke" pokazale su da su nedorasle SNSD-u i HDZ-u BiH, pa se sada, nakon političkog neuspjeha, ponovo oslanjaju na OHR "kao spasitelja" uprkos jasnim porukama iz međunarodne zajednice da više neće biti direktnog stranog upravljanja BiH, pišu federalni mediji.

U tekstu sarajevskog medija se napominje da je "trojka" u vlast ušla bez razumijevanja politike i elementarnih procedura.

"Njihova nesposobnost da shvate vlastitu nemoć, njihova nedoraslost predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću i njihovo infantilno vjerovanje da se državna vlast može voditi "pozitivnim narativom" doveli su do ovoga", ocijenjeno je u analizi sarajevskog lista.

List piše da su stranke "trojke", pokušavajući da iz političke igre izbace SNSD, napravile čitav niz pogrešnih procjena, ne uvažavajući ulogu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i stvarni odnos snaga u zajedničkim institucijama.

Томислав Вукомановић

Republika Srpska

Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

"Još u aprilu Naša stranka je slavodobitno objavila; Smijenili smo dva SNSD-ovca iz Savjeta ministara - slaveći glasanje u Predstavničkom domu, ali diskretno prešutjevši da bez saglasnosti Doma naroda taj čin vrijedi koliko i saopštenje Kruga 99", piše Avaz.

Prema navodima Avaza, vrhunac "političke bajke" nastupio je kada su lideri "trojke" najavili da "izbacuju SNSD iz vlasti" i prave novu koaliciju sa opozicijom iz Republike Srpske, bez računanja na stav HDZ-a i podrške u Domu naroda.

Tagovi:

Milorad Dodik

trojka

