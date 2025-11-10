Logo
Cvijanović: SDS je davno prestao da bude dobra politička ponuda

Izvor:

Agencije

10.11.2025

12:16

Komentari:

0
Foto: SRNA

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je SDS davno prestao da bude dobra politička ponuda jer su bježali od svake teme koja je suštinski važna za Republiku Srpsku, te naglasila da će na ovim izborima pobijediti SNSD.

Cvijanovićeva je poručila potpredsjedniku SDS-a Ognjenu Bodirogi, povodom njegovih kometara na njen intervju za "TV Hajat" da, kada sljedeći put bude slušao neki intervju, namjesti uši i dobro se fokusira.

"Ako čitaš, onda čitaj i poslije zareza. SDS je davno prestao da bude dobra politička ponuda jer ste bježali od svake teme koja je suštinski važna za Republiku Srpsku. Zato su vas birači kažnjavali od izbora do izbora", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je navela da su u SDS-u sada, umjesto da se uzdignu i počnu biti korisni za Republiku Srpsku, svoju politiku predali u ruke malom manipulatoru koji se njima poigrava kako mu se prohtije.

"Za razliku od vas, SNSD je institucionalizovao Republiku Srpsku i uprkos svim pritiscima izlazio u susret potrebama naroda. Vi ste se sami isključili iz svih procesa i odlučili da uprazno kritikujete, a ništa ne doprinesete. Zato će i na ovim izborima, koje ste smišljali sa kolonizatorom Šmitom, pobijediti SNSD", naglasila je Cvijanovićeva.

