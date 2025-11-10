Logo
Bik već mjesecima luta selom i plaši ljude: ''Agresivan je, djeca su preplašena''

10.11.2025

11:32

Foto: Pexels.com

Mještani Gračaca u Zadarskoj županiji očajni su zbog bika koji već mjesecima slobodno luta njihovim naseljem. Kažu da životinja ulazi u dvorišta, ruši ograde, blokira put i napada ljude.

"Ovo traje sigurno već šest mjeseci. U početku nije dirao nikoga, ali sad nam je već četiri puta ušao u dvorište. Čim izađem autom, on se pojavi, kao da čeka trenutak. Djeca su preplašena, ne žele napolje", ispričala je čitateljka za 24sata.

Dodaje da bik nije jedini problem.

Cijelo stado, uključujući krave i koze, redovno se kreće ulicom, pa čak i prugom.

"Stalno zovemo vlasnika i policiju. Kad njega nema kod kuće, stoka je po putu. Vlasnik kaže da je bika prodao i da čeka da ga novi vlasnik preuzme, ali to priča već mjesec dana, a bik je i dalje ovdje", tvrdi žena.

Bik je agresivan

Mještani strahuju za djecu koja se više ne mogu da se slobodno igraju na ulici.

Kažu da je bik agresivan i da je već napao jednog čovjeka.

"Taj čovjek je bio na polju. Kad je bik krenuo na njega, nekako je uspio da pobjegne na drvo i zvao je policiju. Kad su policajci došli, bik je krenuo i prema njima pa su morali da pucaju u vazduh da ga otjeraju", prisjeća se ona.

Policija redovno izlazi na teren, fotografiše štetu i sastavlja izvještaje, ali, kako kažu stanovnici, ne može mnogo da učini dok nadležna tijela ne reaguju.

