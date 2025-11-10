Logo
Medvjed napao djeda dok je brao pečurke: Starcu se bore za život

Izvor:

SRNA

10.11.2025

12:20

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот
Foto: Unsplash

Stariji muškarac teško je povrijeđen kada ga napao medvjed dok je brao pečurke. Napad se dogodio u nedjelju, oko 10 časova ujutru, kod sela Rilevo u Sjevernoj Makedoniji.

Nesrećnog čovjeka pronašli su lovci, koji su odmah pozvali spasioce.

Mještani sela oko Prilepa, pogotovo u opštinama Dolneni and Krivogaštani, kažu da su u posljednje vrijeme često viđali medvjede i strahuju da bi napad mogao da se ponovi.

