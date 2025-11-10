Medvjed napao djeda dok je brao pečurke: Starcu se bore za život

Stariji muškarac teško je povrijeđen kada ga napao medvjed dok je brao pečurke. Napad se dogodio u nedjelju, oko 10 časova ujutru, kod sela Rilevo u Sjevernoj Makedoniji.

Nesrećnog čovjeka pronašli su lovci, koji su odmah pozvali spasioce.

Prema navodima, djed je zadobio stravične povrede.

Po dolasku ljekarskih ekipa starac je prebačen prvo u bolnicu u Prilepu gdje je, zbog težine povreda, donijeta odluka da nesrećnog čovjeka transportuju na dalje liječenje u bolnicu u Skoplju.

U ovom trenutku nije poznato kakve je sve povrede starac tačno zadobio. Isto tako, nije poznato ni da li je na neki način isprovocirao medvjeda, ili je životinja njemu prišla dok je išao po šumi tražeći pečurke.

Mještani sela oko Prilepa, pogotovo u opštinama Dolneni and Krivogaštani, kažu da su u posljednje vrijeme često viđali medvjede i strahuju da bi napad mogao da se ponovi.