Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда

Извор:

Агенције

10.11.2025

12:16

Коментари:

0
Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда
Фото: СРНА

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СДС давно престао да буде добра политичка понуда јер су бјежали од сваке теме која је суштински важна за Републику Српску, те нагласила да ће на овим изборима побиједити СНСД.

Цвијановићева је поручила потпредсједнику СДС-а Огњену Бодироги, поводом његових кометара на њен интервју за "ТВ Хајат" да, када сљедећи пут буде слушао неки интервју, намјести уши и добро се фокусира.

"Ако читаш, онда читај и послије зареза. СДС је давно престао да буде добра политичка понуда јер сте бјежали од сваке теме која је суштински важна за Републику Српску. Зато су вас бирачи кажњавали од избора до избора", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је навела да су у СДС-у сада, умјесто да се уздигну и почну бити корисни за Републику Српску, своју политику предали у руке малом манипулатору који се њима поиграва како му се прохтије.

"За разлику од вас, СНСД је институционализовао Републику Српску и упркос свим притисцима излазио у сусрет потребама народа. Ви сте се сами искључили из свих процеса и одлучили да упразно критикујете, а ништа не допринесете. Зато ће и на овим изборима, које сте смишљали са колонизатором Шмитом, побиједити СНСД", нагласила је Цвијановићева.

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Жељка Цвијановић

СДС

СНСД

