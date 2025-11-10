Strane novine više se ne mogu kupiti u Hrvatskoj. Nakon pola vijeka neprekidnog izlaženja, domaći čitaoci, turisti, nacionalne manjine, diplomate i biblioteke ostali su bez stranih novina i časopisa.

Vlada je u aprilu proglasila distribuciju novina uslugom od opšteg privrednog interesa i subvencionisala je putem javnog konkursa. Distributer je bila Hrvatska pošta, koja se obavezala da će pružati uslugu narednih pet godina. Međutim, strani izdavači nisu mogli da uđu u sistem subvencionisane distribucije jer se, prema Zakonu o medijima, u Registar izdavača mogu upisati samo izdavači registrovani u Hrvatskoj.

Da bi strani izdavači učestvovali u sistemu subvencionisane distribucije, morali bi da osnuju hrvatsku firmu. Budući da to nisu učinili, podložni su tržišnim cijenama koje su, prema podacima Hrvatske pošte, četiri puta veće od subvencionisanih cijena.

Hrvatski izdavači plaćaju 0,15 eura po primjerku za dnevna izdanja i 0,25 eura za povremena izdanja, dok bi strani izdavači morali da plate punu tržišnu cijenu. To ih, tvrde izdavači, stavlja u neravnopravan položaj.

Direktorka slovenačke firme DistriEst, Maja Ćurić, koja predstavlja više od 200 stranih izdavača, izjavila je da su strani izdavači zajednički odlučili da obustave isporuke u Hrvatsku.

„Uslovi koje nudi Hrvatska pošta pokazali su se finansijski neodrživim. Naplata prevoza po distribuiranom primjerku u sistemu prodaje zasnovanom na proviziji ne postoji nigd‌je u Evropi“, rekla je Ćurić.

Dodala je da su cijene za strane izdavače višestruko veće od domaćih: „U Hrvatskoj distribuiramo oko milion primjeraka godišnje – ko bi to platio?“

Ćurić kaže da je od avgusta nekoliko puta kontaktirala Ministarstvo kulture i medija, ali da je Ministarstvo samo jednom odgovorilo, pozivajući ih da postignu dogovor s poštom. „Pošta je rekla da može da distribuira samo izdavače iz Registra. Kontaktirali smo i premijera, ali nije bilo odgovora. Ministarstvo ćuti, a međunarodni izdavači i diplomatske misije traže objašnjenje“, rekla je.

Podsjetila je da je Hrvatska sada jedina evropska turistička destinacija bez stranih štampanih izdanja, dok distribucija u svim susjednim zemljama i članicama EU teče bez problema.

Na upit Hine, Ministarstvo kulture i medija objavilo je da „radi na rješenju problema“ i da „trenutno prikuplja sve relevantne podatke“. Naveli su da su u postupku javnog nadmetanja učestvovali samo domaći izdavači, dok su predstavnici stranih izdavača tek u avgustu prvi put dostavili potrebne podatke.

Ministarstvo upozorava da su „tržišne okolnosti izuzetno teške“ i da visoki troškovi distribucije prijete „dugoročnom opstanku štampanih medija u Hrvatskoj“, prenosi Indikator.