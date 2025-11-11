U Srpskoj rođeno 16 beba

11.11.2025
08:02
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, šest dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je 11 beba, Bijeljini dvije, te po jedna u Prijedoru, Trebinju i Gradišci.
Hronika
Sudarila se dva autobusa u Banjaluci
U Banjaluci su rođena četiri dječaka i sedam djevojčica, Bijeljini dvije djevojčice, Prijedoru i Trebinju po dječak, a u Gradišci djevojčica.
U porodilištima Zvornik, Nevesinje, Foča i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.
Podaci iz porodilišta u Doboju nisu bili dostupni.
Svijet
2 h0
Savjeti
2 h0
Tenis
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
10
04
10
03
10
01
09
59
09
57
Trenutno na programu