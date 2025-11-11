Logo
U Srpskoj rođeno 16 beba

11.11.2025

08:02

Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, šest dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 11 beba, Bijeljini dvije, te po jedna u Prijedoru, Trebinju i Gradišci.

Саобраћајна несрећа

Hronika

Sudarila se dva autobusa u Banjaluci

U Banjaluci su rođena četiri dječaka i sedam djevojčica, Bijeljini dvije djevojčice, Prijedoru i Trebinju po dječak, a u Gradišci djevojčica.

U porodilištima Zvornik, Nevesinje, Foča i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.

Podaci iz porodilišta u Doboju nisu bili dostupni.

bebe

porodilište

